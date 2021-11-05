«Мы угробим этих ребят». О чём Лукашенко говорил с одним из тренеров в Могилёве?

Новости Беларуси. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой аквазоне могут позавидовать жители многих городов. При строительстве учли все международные нормы, требования и стандарты, так что со временем можно будет замахнуться на проведение серьезных соревнований и подготовку будущих олимпийских чемпионов.

Помимо плавания, в новом спортивном работает больше 20 секций, которые посещают 300 ребят, но это число не окончательное потому что набор еще продолжается. Одно из самых популярных направлений – гребля. Что с учетом предыстории объекта – неудивительно.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Есть, есть. Большие.

– Потому что резервов достаточно, очень достаточно.

– У вас 220 человек.

– Производится подпитка ежегодная и ежедневная. И колоссальный труд оказывают тренеры в подготовке и всем остальном. А что творится у нас в национальной команде.

– По-моему, там много разговоров в последнее время. И вот мы угробим этих ребят. Этот кровоток должен идти снизу доверху. Потому что я уже по его настроению вижу, что не все нормально. Тренеры ревнивые к друг другу и прочее. Но тем не менее есть вопросы.

Разговор о результатах и их отсутствии глава государства продолжил в зале борьбы.