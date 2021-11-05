«Мы угробим этих ребят». О чём Лукашенко говорил с одним из тренеров в Могилёве?
Новости Беларуси. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такой аквазоне могут позавидовать жители многих городов. При строительстве учли все международные нормы, требования и стандарты, так что со временем можно будет замахнуться на проведение серьезных соревнований и подготовку будущих олимпийских чемпионов.
Помимо плавания, в новом спортивном работает больше 20 секций, которые посещают 300 ребят, но это число не окончательное потому что набор еще продолжается. Одно из самых популярных направлений – гребля. Что с учетом предыстории объекта – неудивительно.
Вопросы к национальной команде есть.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Есть, есть. Большие.
– Потому что резервов достаточно, очень достаточно.
– У вас 220 человек.
– Производится подпитка ежегодная и ежедневная. И колоссальный труд оказывают тренеры в подготовке и всем остальном. А что творится у нас в национальной команде.
– По-моему, там много разговоров в последнее время. И вот мы угробим этих ребят. Этот кровоток должен идти снизу доверху. Потому что я уже по его настроению вижу, что не все нормально. Тренеры ревнивые к друг другу и прочее. Но тем не менее есть вопросы.
Разговор о результатах и их отсутствии глава государства продолжил в зале борьбы.
Все есть, осталось только доказать это на Олимпиаде следующей.