«Самое главное – это наша история». Почему Александр Лукашенко поднял эту тему во время поездки в Могилёв?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Самое главное – это наша история. Ее не изменишь уже. Будущее можно еще как-то изменить, откорректировать, а вот прошлое уже не изменишь. Поэтому этот светлый праздник и вот этот подарок для вас. Сегодня мы видим, что сделали правильно, наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября, потому что с этого события прошлого столетия началось строительство белорусского национального государства. И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства. И никогда, как бы сегодня кому-то ни хотелось, не прервем историю этих подвигов трудовых наших предков. Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили нас в свое время ни гражданская, ни Великая Отечественная войны. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей. Ну, насколько это возможно.

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