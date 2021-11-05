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«Самое главное – это наша история». Почему Александр Лукашенко поднял эту тему во время поездки в Могилёв?

05 ноября 2021 17:04
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Новости Беларуси. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Самое главное – это наша история». Почему Александр Лукашенко поднял эту тему во время поездки в Могилёв?-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Самое главное – это наша история. Ее не изменишь уже. Будущее можно еще как-то изменить, откорректировать, а вот прошлое уже не изменишь. Поэтому этот светлый праздник и вот этот подарок для вас. Сегодня мы видим, что сделали правильно, наполнив новым смыслом традицию празднования Великого Октября, потому что с этого события прошлого столетия началось строительство белорусского национального государства. И мы продолжаем путь тех, кто закладывал первые кирпичи в строительство этого государства. И никогда, как бы сегодня кому-то ни хотелось, не прервем историю этих подвигов трудовых наших предков. Не остановят нас ни санкции, ни пандемия, как не остановили нас в свое время ни гражданская, ни Великая Отечественная войны. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей. Ну, насколько это возможно.

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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