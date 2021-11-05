«Опять в интернете напишут, что новая любовница». Какой вопрос женщина задала Лукашенко?
Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации. А дальше Президент отправился в новый многофункциональный спортивный комплекс.
Изучив все возможности нового объекта, Президент уже собирался уезжать. Однако на выходе главу государства ждали могилевчане. Незапланированная встреча превратилась в полноценный разговор на самые разные темы: развитие Могилева, новые строительные проекты. Но не обошлось и без непредвиденного. Женщина публично призналась Президенту в любви.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пожалуйста.
– Я сегодня пришла…
– Где вы?
– Я перед вами.
– А я все на стороне ищу.
– Я тут, я рядом. Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Настоящий мужчина. Сказано – сделано.
– Опять в интернете напишут, что новая любовница.
– Ну дайте побыть.
– Я рад.
– Вы настоящий мужчина. Сказано – сделано. Спасибо вам за все то, что вы делаете для нашей страны, для Беларуси.
– Как вас зовут?
– Елена.
– Лена, должен вам польстить. Все, что мы, мужики, делаем, мы делаем ради вас.
– Конечно. Спасибо просто, что вы есть у нас. Я работаю в Беларуси, я живу в Беларуси и люблю самого главного белоруса нашей страны. Вас, Александр Григорьевич.
– Тут уже никуда не денешься. Пропишут при свидетелях. Спасибо вам большое.
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