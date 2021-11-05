«Опять в интернете напишут, что новая любовница». Какой вопрос женщина задала Лукашенко?

Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации. А дальше Президент отправился в новый многофункциональный спортивный комплекс.

Изучив все возможности нового объекта, Президент уже собирался уезжать. Однако на выходе главу государства ждали могилевчане. Незапланированная встреча превратилась в полноценный разговор на самые разные темы: развитие Могилева, новые строительные проекты. Но не обошлось и без непредвиденного. Женщина публично призналась Президенту в любви.

Александр Григорьевич.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пожалуйста.

– Я сегодня пришла…

– Где вы?

– Я перед вами.

– А я все на стороне ищу.

– Я тут, я рядом. Я сегодня пришла не задавать вам вопросы, а признаться вам в любви. Настоящий мужчина. Сказано – сделано.

– Опять в интернете напишут, что новая любовница.

– Ну дайте побыть.