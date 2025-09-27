Лукашенко в Шкловском районе: нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет!

Первой точкой в маршруте стал машинный двор хозяйства «Агро Городец». Локацию Президент оценил критически: это касается помещений, где хранится техника и запчасти, а также состояния самих машин и комплектующих. Все это, как отметил Александр Лукашенко, в негативном ключе характеризует не только работу руководства предприятия, но также местных властей и Управделами, в структуре которого находится «Городец». Уже в ходе общения с местными жителями и работниками хозяйства Президент отметил нехватку дисциплины.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Понимаю, что с дисциплиной у тебя проблема здесь. Нутром чую, что дисциплины в хозяйстве нет. Не будет дисциплины – у тебя ничего не будет. Ты будешь тратить деньги, которые где-то кто-то горбатится, будет зарабатывать, все это будет впустую. Если не будет дисциплины. Руководитель должен быть волевым, настойчивым. Все должно здесь быть. И здесь есть возможность, чтобы иметь хорошее хозяйство. А просто так руки опустили – на это не смотрели. Это к тому, что лучше работать на земле сейчас, чем воевать, как в Украине. Поэтому давайте работать, чтобы была экономика, железная должна быть дисциплина. Сам должен быть дисциплинирован. Или систему создать такую, где все должны быть дисциплинированы. Сказал это, надо сделать. Не надо ничего больше – только вот это сделать.