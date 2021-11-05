Что будет с зарплатами медиков после коронавируса? Рассказал Дмитрий Пиневич

Новости Беларуси. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:

Очевидно, пока справляемся неплохо. Иначе не было ни открытий подобных этой больнице объектов, ни позитивных результатов в экономике. За свой регион главе государства отчитывается губернатор. Уровень жизни и заработка людей – это то самое мерило.