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Что будет с зарплатами медиков после коронавируса? Рассказал Дмитрий Пиневич

05 ноября 2021 17:34
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Новости Беларуси. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, СТВ:
Очевидно, пока справляемся неплохо. Иначе не было ни открытий подобных этой больнице объектов, ни позитивных результатов в экономике. За свой регион главе государства отчитывается губернатор. Уровень жизни и заработка людей – это то самое мерило.

Что будет с зарплатами медиков после коронавируса? Рассказал Дмитрий Пиневич-1

Леонид Заяц, председатель Могилевского облисполкома:
Зарплата возросла медиков только за этот месяц, за 10 месяцев на 0,26 %.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это с учетом ковида. Ну вот, нам надо любыми судьбами сохранить уровень доходов.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
По вашему поручению заложили деньги на следующий год. Если у нас ковидные будут уходить, то деньги, которые были на ковид, будут переформатироваться на специалистов.

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# Зарплаты в Беларуси # общество # Леонид Заяц # Александр Лукашенко # Дмитрий Пиневич # Алена Сырова # Фотофакт

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