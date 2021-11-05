«Слишком нежные, слишком обидчивые». Кого Талай считает настоящими мужчинами?

Екатерина Забенько , ведущая ток-шоу: Очень бы хотелось услышать у многодетных наших отцов, как правильно воспитать сыновей. Потому что для меня этот вопрос тоже актуален, мой ребенок в саду начал уже всех побивать потихонечку. Как правильно воспитать ребенка, чтобы он идеологически, не побоюсь этого слова, вырос достойным мужчиной? Потому что страшно за будущее поколение, то какими многие мужчины становятся сегодня.

Алексей Талай, многократный призер международных соревнований по плаванию, паралимпиец:

На самом деле, это большая проблема. И мы видим тенденцию: все хуже и хуже. Наши мужчины, молодые люди слишком нежные, слишком обидчивые, слишком, может быть, извините, ухоженные. И в этом плане все эти тенденции светлоликого Запада постепенно приходят и внедряются к нам. Здесь мы должны все думать и встрепенуться, как нам сохранить мужчину как такового, с теми сильными его сторонами. Просто осознать, что не будет мужчины – не будет и счастливой семьи, не будет счастливой женщины, не будет правильного воспитания.

Что касается даже вот тех драк, я сейчас посмотрю в прошлое: все мои лучшие друзья – это те, с которыми мы сначала хорошенечко подрались. Мы в бою, так сказать, узнали, что он меня стоит. А он осознал что я – уважаемый человек, раз я не испугался, пошел в бой и отстоял свое светлое имя.

Поэтому здесь настолько все должно быть обдумано, в том числе и в сфере образования. Мы должны развивать спорт. Мы должны давать возможность нашим мужикам, которые готовы заниматься с парнями, делать свое дело. А не вмешиваться вот тем мамочкам, которые слишком уж гиперопеку проявляют. На первом же занятии по карате прибегают и говорят: «У мальчика ушиб, мы больше заниматься не будем». А потом через 10-15 лет приходят ко мне, например, как к человеку, отцу и так далее, человеку, опытному в этих вопросах, и плачут. Говорят: «Как мне быть? Как мне воспитать мужика? Как вернуть его в состояние адекватного восприятия действительности, что он – мальчик, а не девочка? Что он должен отвечать за свои поступки, за свою семью и за свою мамочку в определенный период своей жизни».

Но где-то бывает упускаем мы эти возможности, упускаем. И сейчас нам надо встрепенуться. Вот тот наш национальный интерес и наши культурные коды, национальный характер сохранить. И женщина должна-таки позволить мужчине заниматься этим важным делом – воспитанием детей.

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