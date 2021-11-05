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«Вы нам помогаете, вы нас понимаете». В чём белорусы признались Лукашенко при личной встрече?

05 ноября 2021 18:09
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Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.  

Новый кардиологический центр – гордость региона. Его задумывали, в него вкладывали – все для того, чтобы уменьшить лист ожидания для пациентов кардиопрофиля.

Алена Сырова, СТВ:
Разговор с земляками был предельно откровенным с обеих сторон. Без подбора слов и сдерживания эмоций. Свои ведь люди.

«Вы нам помогаете, вы нас понимаете». В чём белорусы признались Лукашенко при личной встрече?-1

Вы нам помогаете, вы нас понимаете. Вы как настоящий строитель.

«Вы нам помогаете, вы нас понимаете». В чём белорусы признались Лукашенко при личной встрече?-4

Спасибо вам, Александр Григорьевич, что именно сегодня вы в Могилеве.

«Вы нам помогаете, вы нас понимаете». В чём белорусы признались Лукашенко при личной встрече?-7

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А почему сегодня, а если бы завтра?
– А сегодня у нас тоже праздник, оказывается. 5 ноября 1968 года был выпущен первый лавсан. 53-я годовщина «Могилевхимволокно».

«Вы нам помогаете, вы нас понимаете». В чём белорусы признались Лукашенко при личной встрече?-10

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# Рабочая поездка Президента # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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