«Вы нам помогаете, вы нас понимаете». В чём белорусы признались Лукашенко при личной встрече?

Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.

Новый кардиологический центр – гордость региона. Его задумывали, в него вкладывали – все для того, чтобы уменьшить лист ожидания для пациентов кардиопрофиля.

Алена Сырова, СТВ:

Разговор с земляками был предельно откровенным с обеих сторон. Без подбора слов и сдерживания эмоций. Свои ведь люди.