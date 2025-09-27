Прямой эфир

Шеремет назвал действия Киева кощунством и террором ЕС

27 сентября 2025 11:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Шеремет назвал действия Киева кощунством и террором ЕС-0

По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, подготовка Киевом удара по странам Евросоюза – кощунство и терроризм. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой было сделано заявление о намерении Киева осуществить провокацию в ряде стран ЕС с применением элементов перехваченных или сбитых российских беспилотников. Цель Киева – преподнести ситуацию как якобы нападение Москвы на Евросоюз.

Странам-участницам Евросоюза необходимо понять, что РФ не имеет заинтересованности расширять конфликт, подчеркнул Шеремет. Зеленский же, как отмечает политик, наоборот, «заинтересован в разрастании спровоцированного Западом конфликта».

Читайте также:
Захарова: идеи Киева о диверсиях в Румынии и Польше ведут к мировой войне

Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира
27 сентября 2025 10:36

Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира

Сийярто: МИД Украины разочарован, так как не смог втянуть Венгрию в войну с Россией
27 сентября 2025 10:20

Сийярто: МИД Украины разочарован, так как не смог втянуть Венгрию в войну с Россией

Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине
27 сентября 2025 09:49

Telegraph: встреча с Карлом III могла повлиять на позицию Дональда Трампа по Украине