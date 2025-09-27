По мнению депутата Госдумы от крымского региона Михаила Шеремета, подготовка Киевом удара по странам Евросоюза – кощунство и терроризм. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой было сделано заявление о намерении Киева осуществить провокацию в ряде стран ЕС с применением элементов перехваченных или сбитых российских беспилотников. Цель Киева – преподнести ситуацию как якобы нападение Москвы на Евросоюз.

Странам-участницам Евросоюза необходимо понять, что РФ не имеет заинтересованности расширять конфликт, подчеркнул Шеремет. Зеленский же, как отмечает политик, наоборот, «заинтересован в разрастании спровоцированного Западом конфликта».

Читайте также:

Захарова: идеи Киева о диверсиях в Румынии и Польше ведут к мировой войне

Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира

Фото: Pinterest