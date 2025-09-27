Масштабный семейный фестиваль «Время» проходит на площадке Минского аэроклуба

Если праздник, то патриотический. Так решили около 700 участников семейного фестиваля «Время», который проходит в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полет нравится. Вспоминаю, когда-то пытался сам летать немножко. Приехал с внуками, с дочкой приехал. Показать им, как летают самолеты, вертолеты.

Я очень сильно хотела попасть на такое шоу. Это очень круто и красиво! Падают с парашютистами, очень красиво, летают красиво, трюки делают.

Не менее насыщенная программа и на земле: показательные выступления кинологов, мастеров гиревого спорта. Но в центре внимания – вопросы укрепления семейных ценностей, популяризации исторического наследия, а также достижений суверенной Беларуси. Об этом участники фестиваля говорили с почетными гостями.

Андрей Иванец, председатель Республиканского общественного объединения «Белая Русь», министр образования Беларуси:

Мы сегодня наградили наших самых лучших активистов, которые себя проявили и в общественно-политическом марафоне «Семнадцать граней единства», которые встречались с людьми, разговаривали, проводили диалоговые площадки. Обсуждали те вопросы, которые волнуют наших людей.

Анастасия Ленкова, космонавт Беларуси:

Общалась вообще в целом про достижения в нашей космонавтике, мировой космонавтике и рассказывала, для чего вообще нам нужно летать в космос. Знаете, многие говорят: зачем тратить миллионы, миллиарды, если есть вопросы, которые необходимо решать сначала на земле. Так вот, объясняла, рассказывала, для чего это делается, куда это все вкладывается и что в будущем от этого мы получим.

Праздник продолжится весь день. Гостей ждет солдатская каша, чаепитие, а также экскурсии.