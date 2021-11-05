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Проезд от улицы Кижеватова до проспекта Жукова будет закрыт до 2 декабря

05 ноября 2021 18:17
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Новости Беларуси. Проезд от улицы Кижеватова до проспекта Жукова будет закрыт ориентировочно до 2 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

Проезд от улицы Кижеватова до проспекта Жукова будет закрыт до 2 декабря-1

Сейчас организовано движение по Брилевской, а также по новому участку улицы Казинца через пересечение с Кижеватова. Из-за дорожно-строительных работ изменены и маршруты городского транспорта. Троллейбусы № 19, 27, 43, 51, и 59, а также 40-й и 73-й автобусы теперь следуют по новому участку дороги.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

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