Проезд от улицы Кижеватова до проспекта Жукова будет закрыт до 2 декабря

Новости Беларуси. Проезд от улицы Кижеватова до проспекта Жукова будет закрыт ориентировочно до 2 декабря, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сейчас организовано движение по Брилевской, а также по новому участку улицы Казинца через пересечение с Кижеватова. Из-за дорожно-строительных работ изменены и маршруты городского транспорта. Троллейбусы № 19, 27, 43, 51, и 59, а также 40-й и 73-й автобусы теперь следуют по новому участку дороги.