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Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира

27 сентября 2025 10:36
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Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира-0

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, ФРГ уже не пребывает в состоянии мира, пишет РИА Новости.

Германия также не находится и в состоянии войны, сообщил Мерца в ходе своего выступления в Берлине. На территории Германии, как отмечает политик, якобы происходят случаи пролетов дронов, шпионажа, угроз «отдельным общественным деятелям», актов саботажа и кибератак.

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Фото: Pinterest

# Международная политика # Фридрих Мерц

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