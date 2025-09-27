Мерц: ФРГ больше не живёт в условиях мира

По словам канцлера Германии Фридриха Мерца, ФРГ уже не пребывает в состоянии мира, пишет РИА Новости.

Германия также не находится и в состоянии войны, сообщил Мерца в ходе своего выступления в Берлине. На территории Германии, как отмечает политик, якобы происходят случаи пролетов дронов, шпионажа, угроз «отдельным общественным деятелям», актов саботажа и кибератак.

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