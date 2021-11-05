Лукашенко в Могилёве: «Вакцинация в 3-5 раз увеличилась по стране после нашего совещания»

В Могилевской областной плановую помощь не останавливали, но 2/3 коек все же отдали под COVID, накануне сократили количество с 556 до 420, в итоге более сотни из них сегодня оказались не востребованы. Как повелось, с осторожным оптимизмом глава государства констатирует: наметилась тенденция на снижение заболеваемости. И в этом есть заслуга каждого белоруса.

Новости Беларуси. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Как-то и вы – молодцы. Отозвались и провакцинировался тот, кто считал нужным это делать. Вакцинация в 3-5 раз увеличилась по стране после нашего совещания. Кто-то маски на улице надевает – на здоровье, если вы хотите, хоть это во вред, особенно в такую погоду. А кто-то решил поберечь себя – в помещении надел масочку. Это ваше дело. Еще раз подчеркиваю, мы не будем никого давить, мы будем рассказывать и убеждать, что это надо сделать. Но дури тоже вам рекомендовать не будем.

Уважаемые друзья, с будущим наступающим праздником вас. Желаю вам только одного – жить и не попадать сюда. Но если вдруг – это для вас. Мы окажем вам всяческую поддержку и помощь.

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