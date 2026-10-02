Новости по тегу #Учреждения здравоохранения

Все люди, контактировавшие с заболевшим, взяты под медицинское наблюдение. На данный момент ни у одного из них нет клинических признаков болезни, а лабораторные исследования дали отрицательный результат.
Симптомы игнорировать больше невозможно, но экстренная помощь для многих стала недостижимой роскошью. На фоне этого – заморозка квот в 15 районных больницах. Власти такие меры называют оптимизацией, а жители страны – выживанием.
Предварительная запись помогает спланировать визит, избежать лишних поездок и заранее подготовить документы.
В комитете по здравоохранению Мингорисполкома обратили внимание: такие комиссии не экстренные, поэтому приезжать без записи и стоять в очереди нет смысла.
Родителям можно не спешить за новой справкой к 1 сентября. В Беларуси действует плановая диспансеризация.
Обсудили с гостем программы, как привлечь молодых врачей в регионы и какой будет отечественная медицина в ближайшие годы.
Главное преимущество нового подхода – значительное ускорение реабилитации. После лапароскопии она сокращается в разы.
Открытие современных поликлиник, модернизация объектов и внедрение высоких технологий – в Минской области ведут масштабную программу развития медицины.
«Если кто-то придет и попросит помощи, окажите. Даже если с Польши кто-то к вам придет», – обратился Президент.
Два года назад, в апреле 2024-го, глава государства заложил капсулу на месте строительства будущей клиники.
Председатель Палаты представителей посетил РНПЦ детской онкологии.
Услуга бесплатная и доступна для всех жителей столицы во 2-й центральной районной поликлинике Минска при наличии направления от врача.
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