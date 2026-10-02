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Новости по тегу #Учреждения здравоохранения

Подозрение на чуму – Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Иркутской области
02 октября 2026 17:57

Подозрение на чуму – Роспотребнадзор держит на контроле ситуацию в Иркутской области

Медпомощь стала роскошью для обычных литовцев – ситуация в системе здравоохранения стала критической
24 сентября 2026 16:57

Медпомощь стала роскошью для обычных литовцев – ситуация в системе здравоохранения стала критической

Как упростить прохождение медосмотра для водительских прав? Собрали полезные советы
22 сентября 2026 18:15

Как упростить прохождение медосмотра для водительских прав? Собрали полезные советы

В Мингорисполкоме рассказали, как можно упростить прохождение специального медосмотра
22 сентября 2026 07:41

В Мингорисполкоме рассказали, как можно упростить прохождение специального медосмотра

Что надо знать перед прохождением медосмотра в школу? Медики напомнили главные правила
21 августа 2026 17:17

Что надо знать перед прохождением медосмотра в школу? Медики напомнили главные правила

О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким
09 августа 2026 13:58

О достижениях брестских медиков и уровне медицины в регионах Беларуси – интервью с Александром Карпицким

В Смолевичской ЦРБ внедрили современные малоинвазивные операции при лечении паховых грыж
06 июля 2026 14:20

В Смолевичской ЦРБ внедрили современные малоинвазивные операции при лечении паховых грыж

В Слуцкой центральной районной больнице начал работу кабинет МРТ
15 июня 2026 15:17

В Слуцкой центральной районной больнице начал работу кабинет МРТ

Лукашенко на открытии областной больницы в Гродно: очень хочу, чтобы она стала образцом для нашей страны
05 июня 2026 19:40

Лукашенко на открытии областной больницы в Гродно: очень хочу, чтобы она стала образцом для нашей страны

Лукашенко принял участие в церемонии открытия областной больницы в Гродно
05 июня 2026 16:35

Лукашенко принял участие в церемонии открытия областной больницы в Гродно

В Беларуси материнству и детству уделяется большое внимание – Сергеенко
01 июня 2026 14:27

В Беларуси материнству и детству уделяется большое внимание – Сергеенко

В минской поликлинике начали делать МРТ по ночам
04 мая 2026 17:37

В минской поликлинике начали делать МРТ по ночам