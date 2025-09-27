«БЕЛАЗ» представил уникальный 130-тонный самосвал на водородном топливе

«БЕЛАЗ» презентовал новинку. Вниманию общественности представили 130-тонный самосвал на водородном топливе.
«БЕЛАЗ» презентовал новинку. Вниманию общественности представили 130-тонный самосвал на водородном топливе.
Образец уникальный: машина быстро заправляется и нет вредных выбросов. Сейчас новые «БЕЛАЗы» готовят к испытаниям. После их успешного прохождения самосвалы запустят в серийное производство. Запросы на такую технику уже есть. Отметим, «БЕЛАЗ» – первая в мире компания, которая представляет подобную разработку. В планах создать целую линейку большегрузов на водороде, грузоподъемностью от 90 до 450 тонн.
Павел Андрейковец, начальник отдела организации инновационной деятельности ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-холдинг»:
Представляем новый карьерный самосвал на водородном топливе грузоподъемностью 130 тонн, который является абсолютно экологически чистым, позволяющим не выбрасывать в атмосферу никаких вредных веществ. Это является абсолютной новинкой, мы только ее запускаем в серию, соответственно, будем дальше развиваться в других классах грузоподъемности.
Новинку презентовали в день открытых дверей. Также посетителям представили экспозицию ключевых моделей карьерных самосвалов и спецтехники. Кроме того, в программе – концерты, квесты, викторины. Одно из самых зрелищных событий – волейбольный матч между Беларусью и Россией – прямо в кузове 450-тонного «БЕЛАЗа».