Эксперт: атомная энергетика в перспективе позволит Беларуси отказаться от природного газа

Беларусь уверенно развивает атомную энергетику, превращая ее в стратегическую основу собственной энергетической безопасности. Эта тема стала одной из главных на нынешней неделе. В частности, в Москве на Глобальном атомном форуме, в котором принял участие и наш Президент, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Запуск собственной АЭС стал ключевым этапом для Беларуси в плане укрепления энергетического суверенитета: два энергоблока за годы работы уже суммарно выработали 50 миллиардов киловатт-часов, что покрывает значительную долю внутреннего потребления и снижает зависимость от импорта углеводородов. Опыт эксплуатации станции также стимулировал переход на электротранспорт (количество электрокаров по стране уже превысило 38,5 тысячи), электрическое отопление, расширяя сферу применения мирного атома внутри страны. На Глобальном атомном форуме в Москве Александр Лукашенко заявил о готовности к строительству новой АЭС, или же третьего блока на уже имеющейся площадке. А уже во время переговоров с российским лидером Президенты сошлись во мнении, что финансовый вопрос, в этом деле «не стоит», если есть гарантированный потребитель. Лукашенко с Путиным обсудили строительство второй БелАЭС.

Владислав Ревенко, старший научный сотрудник Центра политологии Института социологии НАН Беларуси:

Развитие атомной энергетики в нашей стране – это показатель нашего экономического, научно-технического и, безусловно, политического суверенитета. Беларусь входит в клуб стран, которые имеют мирный атом. Это всего лишь 31 государство на сегодня из 195, которые существуют в мире. На сегодня действующая атомная станция вырабатывает для Беларуси более 40 % электроэнергии. И уже идет речь о строительстве второй атомной станции. Благодаря тому, что атомная станция сегодня уже есть у нас, мы сэкономили за эти годы более 10 миллиардов кубических метров природного газа. И, конечно же, в перспективе это позволит нам отказаться от природного газа в принципе, к чему сейчас стремится мир.

Строительство БелАЭС стало одним из наиболее успешных проектов, в котором применены передовые технологии мирового уровня. Сегодня этот опыт масштабируется и на других площадках. Таким образом Беларусь не только получила собственную сверхсовременную атомную станцию, но и сформировала уникальные компетенции в этой сфере. Теперь страна готова делиться накопленным опытом с другими государствами, гарантируя высокое качество выполняемых работ.