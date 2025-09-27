Перцов: молодёжь осознает, что они должны строить будущее страны, ибо других вариантов нет

За умы и сердца молодежи идет активное противоборство. И в этих условиях с молодым поколением важно работать, заявил первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Владимир Перцов на заседании Слонимского райисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания были вопросы молодежной политики и перспективы ее развития. Говорили и про кадры. В стране наблюдается дефицит специалистов в здравоохранении, образовании, промышленности и сельском хозяйстве. По словам первого заместителя главы Администрации Президента, в основе развития любой отрасли и сферы – патриотическое воспитание.

Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Мы предпринимаем целый комплекс мер по донесению исторической правды через учебные материалы в игровой форме, через кино и книги. Еще буквально 30 каких-то лет тому назад [страна – прим. ред.] была совсем другой, а в Великую Отечественную войну была разрушена практически до тла. И все это мы, наши родители, наши дедушки и бабушки создали своими руками. И все это было под санкциями, которые наша страна переживает уже практически 30 лет, а не при помощи дотаций и льготных кредитов.

И все это, объясняя молодым людям, мы понимаем, мы видим, как меняется их взгляд, как меняется их отношение к своей стране, к руководству страны. Самоощущение, осознание того, что они граждане своей страны, что они должны строить будущее этой страны, ибо других вариантов у нас нет.