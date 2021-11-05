Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его»

Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев. В областной клинической больнице открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что еще недавно казалось немыслимым, уже станет буднями могилевских врачей. Символично, что новый объект начал работу в преддверии праздника 7 ноября. По традиции в этот день в стране открывают социально-значимые объекты. 2021 год не стал исключением.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

В свое время это был самый важный праздник наряду с Днем Победы. Потом «умные люди» во многих странах решили, что это плохой день, плохой праздник. Я так не считаю. По крайней мере, это наша история. И все, чем мы сегодня богаты, если у нас что-то хорошее есть, все это уходит корнями туда, в Советский Союз, советскую эпоху. Будучи раздавленными Великой Отечественной войной, а в Беларуси ничего не осталось после войны, мы возродили страну. И если бы не те времена, то многого мы не смогли бы создать и многое, что было создано, потеряли бы. Тем не менее времена идут, люди меняются. Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его. И тогда было принято решение, что не отказываясь ни от чего, не разрушая памятники, дороги, имена, давайте сделаем этот праздник, к которому мы будем стремиться что-то в Беларуси прежде всего построить и подарить народу. В силу своих возможностей мы будем развиваться и создавать лучшие условия для жизни наших людей, насколько это возможно.