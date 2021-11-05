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Александру Лукашенко подарили стеклянное сердце на ладонях. Посмотрите, как оно выглядит

05 ноября 2021 10:45
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Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.  

Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его». Читайте здесь.  

Александру Лукашенко подарили стеклянное сердце на ладонях. Посмотрите, как оно выглядит-1

В завершение посещения больницы главе государства на память подарили сувенир – стеклянное сердце на ладонях. А дальше Президент отправился в новый многофункциональный спортивный комплекс. 

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# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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