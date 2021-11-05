Александру Лукашенко подарили стеклянное сердце на ладонях. Посмотрите, как оно выглядит

Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.

Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его». Читайте здесь.