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Главврач могилёвской больницы: технологичное оборудование позволит нам быть на высоком европейском уровне

05 ноября 2021 17:52
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Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Главврач могилёвской больницы: технологичное оборудование позволит нам быть на высоком европейском уровне-1

В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.  

Новый кардиологический центр – гордость региона. Его задумывали, в него вкладывали – все для того, чтобы уменьшить лист ожидания для пациентов кардиопрофиля.

Главврач могилёвской больницы: технологичное оборудование позволит нам быть на высоком европейском уровне-4

Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
Мы делали 270 операций на открытом сердце в год, это даст нам возможность делать до 500. Лист ожидания – с 18 месяцев до трех. Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые. Это люди, перенесшие инфаркт миокарда и имеющие высокую степень стенокардии.

Еще одним моментом с постройкой корпусов – это не только стены, а именно высокотехнологичное оборудование, которое позволит нам в ближайшие пять лет быть на 100 % на высоком европейском уровне.

«Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые». Вот что главный врач могилевской больницы рассказал Лукашенко. Подробнее здесь.

# Учреждения здравоохранения # общество # Анатолий Кулик # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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