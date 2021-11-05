Главврач могилёвской больницы: технологичное оборудование позволит нам быть на высоком европейском уровне

Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси будут и дальше создаваться лучшие условия для жизни людей. Об этом Александр Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Могилев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В областной клинической больнице 5 ноября открыты два новых корпуса – кардиотерапевтический и кардиохирургический, а еще консультационный блок для пациентов, современные палаты, операционные и реанимации.
Новый кардиологический центр – гордость региона. Его задумывали, в него вкладывали – все для того, чтобы уменьшить лист ожидания для пациентов кардиопрофиля.
Анатолий Кулик, главный врач Могилевской областной клинической больницы:
Мы делали 270 операций на открытом сердце в год, это даст нам возможность делать до 500. Лист ожидания – с 18 месяцев до трех. Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые. Это люди, перенесшие инфаркт миокарда и имеющие высокую степень стенокардии.
Еще одним моментом с постройкой корпусов – это не только стены, а именно высокотехнологичное оборудование, которое позволит нам в ближайшие пять лет быть на 100 % на высоком европейском уровне.
«Надо понимать, что все эти пациенты – это неплановые». Вот что главный врач могилевской больницы рассказал Лукашенко. Подробнее здесь.