Лукашенко: мы не просто сползаем с той вершины, на которую подняли болезнь эту, а мы уже сползли

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы построили эту больницу, и вы помните, что мы по всей стране собирали деньги для того, чтобы построить этот объект. Кстати, как и в других областях. Онкологию мы строим, по-моему, в Гродненской области, вот так, всем миром собирая средства. Я это говорю к тому, чтобы вы это все берегли и помнили, что это принадлежит белорусскому народу. Никогда не допускайте никакой приватизации, пока я есть, я этого не позволю, не будет. Берегите это, это должно принадлежать вам. Вы видели, как себя частная медицина показала на Западе.

Что касается нас, сегодня уже можно сказать, что мы не просто сползаем с той вершины, на которую подняли болезнь эту (особенно госпитализация с воспалением легких, пневмониями), а мы уже сползли. Мы уже возвращаем во многих областных центрах, других больницах то, что было отдано под COVID, эти койки.

Читайте также:

«Опять в интернете напишут, что новая любовница». Какой вопрос женщина задала Лукашенко?

Александру Лукашенко подарили стеклянное сердце на ладонях. Посмотрите, как оно выглядит

Президент о 7 ноября: «Я долго думал, как же обозначить этот праздник, чтобы вы восприняли его»