Бывший сотрудник могилёвской больницы: за эти годы так шагнул научно-технический прогресс, как за 50 лет моей работы

Новости Беларуси. 5 ноября глава государства в Могилеве побывал на открытии двух корпусов областной больницы, пообщался с местными жителями и рассказал, какой новый смысл белорусы вложили в празднование Дня Октябрьской революции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые реанимации, где смогут получать помощь 18 пациентов (раньше таких коек было только шесть), консультационный блоки и, конечно, суперсовременные операционные показывают Президенту. Но безусловной фишкой нового кардиоцентра можно назвать этот ангиографический комплекс, который позволит медикам работать через артерии и вены тончайшими инструментами с минимумом травм и максимумом эффекта.

Стоимость такой операционной – около 5 миллионов долларов. Но разве это сопоставимо с ценностью жизней, которые будут спасены благодаря такому оборудованию? Ветераны медицины с легкой завистью смотрят на оборудование, которое уже стало буднями могилевских врачей.

Вообще, за эти годы так шагнул научно-технический прогресс, что за 50 лет моей работы в этой больнице вернуться обратно – это было бы как путешествие.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ты побаиваешься уже?

– Путешествие неизвестно куда. Поэтому все замечательно.

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Лукашенко: мы не просто сползаем с той вершины, на которую подняли болезнь эту, а мы уже сползли