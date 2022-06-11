Самое яркое – из важного. Анализируем выступление Лукашенко на республиканском семинаре-совещании

Основа управленческой модели белорусского государства – это умение слышать и слушать людей. Пожалуй, редко в какой стране такое внимание уделяют работе с обращениями – выездные приемы и горячие линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это закреплено законодательно. А хотелось бы, чтобы такие инициативы шли еще и от самих чиновников. Никакого дистанцирования между властью и обществом быть не должно.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:

Узнаете? Это бренды Беларуси, воплощенные в кулинарном шедевре. Умеем. Это в локациях «Белагро». Я думаю, это выступление «Песняров» в Каннах, на форуме настоящего музыкального искусства. Это было. В Европе. А у нас осталось. И песни настоящие, и хлеб в достатке. А вот Канны теперь не те. Фальшивый лоск остался, но вместо талантливых русских из Беларуси (это я о Мулявине) гастролируют украинцы. Пора понять: красные дорожки Европы не для украинских холопов, для них – плантации. И пускай спасибо скажут, что не тростниковые. А лишь из полуницы. Это же слово даже стало главным паролем нациков. И теперь, скорее всего, и их будущим. Это если повезет. Нам точно повезло. И с Президентом, и с союзниками, даже с историческим выбором. Все по порядку. О главном, в смысле Первом, и главном этой пятидневки сквозь призму авторского взгляда. «Политика без галстуков и купюр». Зато с глубинными смыслами. Читайте также: Лукашенко: «Дожились до того, что развернули дискуссию на тему, нужны ли нам сельские советы. Слушайте, а кому они мешают?» «Как человек после этого должен к нам относиться?» Лукашенко рассказал, чем грешат службы ЖКХ Президент Беларуси: работа должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим Помните, есть такая пирамида Маслоу? Иерархия потребностей. Сытость внизу – это основа – потребность самоактуализации – пик развития общества. Если перевести на белорусскую действительность, то «Белагро» – форум о продовольственной безопасности, затем «Славянский базар» – торжество настоящей культуры и дружбы народов.

И «Александрия» – сакральная белорусская философия, выраженная языком современного праздника. Большая любовь к малой Родине. Бацькаўшчына – с открытыми объятиями. Но чтобы были праздники, надо трудиться. Не на кого-то – на себя. Это и есть суверенитет.

Не народ должен идти к власти, а власть должна бежать к народу. Все темы семинара-совещания с участием Президента. Подробнее здесь. Лето – чаще раздеваемся и работаем. У нас есть праздники, у главы государства их нет. Вот такого самоотверженного труда Президент ждет от всех нас. Ну ладно, от журналистов – идет информационная война, и, конечно же, от чиновников, потому как Беларусь – это государство для народа.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Социальную справедливость в обществе, равные права и возможности всех граждан страны, национальные культурные ценности и традиционный уклад жизни. Все это и есть программа развития нашего государства. Лукашенко: у нас чиновничий аппарат не является «небожителями». У руля люди, которых выдвигает на должности сама жизнь. Читайте здесь.

Евгений Пустовой:

Я думаю, все вчера, 10 июня, слышали главные посылы от Первого: жители деревень – про нерасторопность сельских советов, ценители городской инфраструктуры кивали про ЖКХ – ну прав же Батька, читатели районных медиа удивлялись: а что Президент читает каждую региональную газету? Самое яркое – из важного. Президент Беларуси: работа должна вестись так, чтобы люди понимали, что они не одни в своих проблемах, что мы их слышим. Подробнее здесь. Евгений Пустовой:

Это была моя тема. Одна из красных линий «Политики без галстуков». Без купюр о недоработках региональных чиновников. Именно из-за прокрастинации региональной управленческой вертикали у нас и растут недовольства людей. А кто виноват – Президент. Президент: фейки очень быстро и легко заходят. Они более интересны, нежели наша скучная жизнь. Подробнее здесь .

Кстати, руководитель новой формации – это не чиновник-бюрократ, а, можно сказать, лидер мнения в своем регионе. Простите, он даже должен быть модным, например, как губернатор Субботин.

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:

Ходили по студенческой деревне. Крайне удивительно было смотреть: такие огромные общежития, у каждого общежития свой вуз, там такой движняк молодежный. Обязательно внимательным к людям, как глава Администрации Президента. Игорь Сергеенко: люди подходят ко мне на улице с вопросами, которые надо решать. Читайте здесь. Чиновники у нас из народа. Сначала топчут фланги, потом уже в штаб попадают. Это такой общественно-политический мейнстрим Беларуси. Тренд задал Президент. Вот, например, министр информации прошел школу и университеты региональной журналистики. Знает, о чем говорит (читайте здесь). Если без патетики, а лапидарно, из-за всей этой трансформации медиа на позиции интересов государства, инструмент по развенчиванию фейков и еще медиаторская площадка между запросами общества и возможностями власти. Если не мы это сделаем, то это сделают за нас. Не факт, что на пользу всем нам. ​Гендиректор СТВ: «Мы апеллируем только к фактам. Мы не делаем фейки, мы их развенчиваем». Читайте здесь. Пока немцы, как и поляки, оплачивают геополитические амбиции Вашингтона, Россия и Беларусь еще дальше отдаляются от импортозависимости. Всем спасибо. За санкционную стенку тоже. Все свободны. Мы уже сами.

Лукашенко: Россия выделит 1,5 млрд долларов на участие Беларуси в программах импортозамещения. Подробнее здесь. А как насчет белорусской многовекторности и айтишного Эдема. Ну да, с него изгнали некоторых, а сам Эдем остался. И инвесторы уже тут как тут.

«В Беларуси ещё много предстоит сделать». Лукашенко обсудил с арабским инвестором сотрудничество в IT Евгений Пустовой:

На «Белагро», кстати, технологии тоже добрались. Этот трактор напоминает машину на пульте управления. Беспилотник. Может, на таком и поедем в Украину? Спросим у министра сельского хозяйства. Брыло: мы не могли представить, что сможем добиться таких объемов производства молока и мяса. Читайте здесь.