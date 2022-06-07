«В Беларуси ещё много предстоит сделать». Лукашенко обсудил с арабским инвестором сотрудничество в IT

Новости Беларуси. Беларусь готова обсуждать новые проекты в сферах, интересных арабскому бизнесу, не ограничиваясь лишь строительством и IT. Об этом 7 июня говорил Александр Лукашенко во время встречи с управляющим директором крупнейшей в мире инвестиционной компании Emaar Properties, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мухаммед Али аль-Аббар – частый гость в Беларуси. В Минске он реализует масштабный проект по строительству умного города, получивший название «Северный берег». Соответствующая договоренность была достигнута в 2021 году на встрече с Президентом. Общий объем инвестиций составляет порядка 4,5 миллиарда долларов. К реализации проекта приступили в прошлом году. И сегодня во время встречи с Александром Лукашенко этот вопрос также затронули. Все же, как отметил глава государства, крупнее инвестпроекта у нас еще не было. Еще одной темой разговора стало сотрудничество в сфере IT.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь: Конечно, мы будем говорить о сотрудничестве в сфере IT-технологий. Я очень хорошо знаю, что вы этому сектору уделяете большое внимание. Знаю, что Эмираты значительно продвинулись в этом плане. Я вам благодарен за организацию той беседы в Эмиратах, когда мы вместе с вами смогли послушать ведущих специалистов в области разработки искусственного интеллекта. Тогда я понял, что в данном направлении в Беларуси еще много предстоит сделать, чтобы выйти на тот уровень, который вы тогда достигли вместе со специалистами из разных стран мира. Кроме этих крупных проектов, я помню наши встречи и договоренности, размышления по поводу других проектов, которые могли бы осуществить здесь, в Беларуси, представители крупного бизнеса Эмиратов. Мы готовы вернуться, если есть интерес, к этим проектам – и в области сельского хозяйства, продовольствия (очень актуальный сейчас вопрос) и многих других, которые мы когда-то обсуждали.

Мухаммед Али аль-Аббар, управляющий директор компании Emaar Properties:

Большое спасибо за особое гостеприимство, которое вы оказываете. Оно даже не как к обычному гостю, а как к другу и брату.

Александр Лукашенко:

Гостеприимство относительно. Вы уже давно тут фактически гражданином Беларуси стали и живете.

Мухаммед Али аль-Аббар:

Это всегда трогает мое сердце. То, что вы сделали, важно для мира. В свое время вы уделили большое внимание Парку высоких технологий, и в то время это было только начало. А сегодня мы видим, что весь мир двигают технологии. Если взять все население Беларуси и соотнести с развитием IT-услуг, которые экспортируются, то показатель выходит выше, чем во многих западных странах. Ключевым фактором для успешного развития IT-индустрии являются люди и качественное образование. И то и другое есть в Беларуси, что очень важно для развития технологий.