Побег премьер-министра через пост в Facebook, распил госбюджета в кругу президентской семьи и показательные чистки для отвода глаз. Как партия, клявшаяся выжечь кумовство, отдала страну на откуп западным фондам? Уничтожение собственной Конституции, сдача суверенитета Бухаресту и прямой путь к новой бойне в Приднестровье. Кто на самом деле толкает Молдову к катастрофе – смотрите в новом выпуске авторской программы Романа Протасевича «Без прикрытия».

Эффект домино прописан в Конституции: отставка премьера автоматически хоронит весь кабинет министров. Правительство продержалось жалкие 8 месяцев. Токсичность одного скандала перевесила базовый инстинкт политического выживания. Иронично, но Мунтяну продолжает греть кресло с приставкой «и.о.». Ровно до тех пор, пока система не подберет ему замену. Или пока он сам не пройдет на посадку.

3 июля премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну нажал кнопку «Опубликовать» в Facebook и катапультировался из кресла. Никаких пресс-конференций. Никаких деталей. Лишь аккуратный намек на скорую смену географии.

Роман Протасевич: Молдова. Кишинев. Аэропорт. Привычная суета у табло вылетов. Никто из пассажиров не задумывается, кто именно гарантирует безопасность их рейса. В компетенции людей, держащих в руках десятки тысяч жизней, сомневаться не принято. А стоило бы.

Сегодня я заканчиваю свой срок в качестве премьер-министра. В тот момент, когда я понимаю, что больше не могу выполнять свой мандат в соответствии со своими принципами и убеждениями, я выбираю уйти. Я считаю, что долг перед страной заключается не в позиции, а в приверженности, которую мы соблюдаем.

Роман Протасевич:

Это точная цитата из прощального поста премьера Мунтяну. Принципы. Убеждения. Долг. Обещания. Особенно эффектно этот пафос смотрится на фоне реальных «обязательств», которые правительство выполняло на практике.

Формально причину бегства премьера никто не озвучил. Но за пару недель до демарша в молдавских СМИ зазвучало одно слово – MoldATSA. Это госпредприятие, контролирующее небо над страной. Местный аналог нашей «Белаэронавигации». От этих людей ежедневно зависят жизни десятков тысяч пассажиров. И именно эта диспетчерская вышка стала идеальной витриной номенклатурной гнили.

Правящая партия PAS («Действие и солидарность») брала кабинеты под знаменами кристальной честности и зачистки старых элит. Спустя пару лет у власти стало ясно: матрица не сломана. Изменились только фамилии бенефициаров.

18 июня независимые расследователи вскрыли нарыв, выдав два эпизода в одной компании. Одновременно. Эпизод первый: кресло в структуре авиабезопасности выдается по связям, а не за навыки. Резюме главы ведомства никто даже не удосужился проверить. Эпизод второй: кровное родство с президентом страны отлично конвертируется в зарплату, астрономическую для рядового молдаванина.

У руля MoldATSA стоял Думитру Вангели, удобная пешка правящей верхушки. В его глянцевом досье значилось: пилот Boeing 737 NG, авиакомпания Air Canada. Фактчекинг стер легенду в пыль: у канадцев не было ни таких бортов в то время, ни такого сотрудника.

Весь летный стаж шефа молдавского неба свелся к паре частных уроков и сотням часов в компьютерных симуляторах. Геймер без лицензии и реального опыта целый год страховал настоящие пассажирские лайнеры от реальных катастроф.