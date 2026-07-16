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Городской инфострим на тему безопасности прошел в Минской ратуше

16 июля 2026 17:45
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«От кибератак до правил на дорогах». В рамках единого дня информирования в Минской ратуше состоялся городской инфострим, посвященный вопросам безопасности. В режиме онлайн к мероприятию присоединились все районы столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в повестке четыре тематических блока, по каждому – профильные эксперты: представители МВД, Университета гражданской защиты МЧС, ГАИ. Особый акцент безопасности детей в период каникул. Говорили о профилактике ДТП, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе в быту. Большое внимание уделили также вопросам кибербезопасности.

Городской инфострим на тему безопасности прошел в Минской ратуше-2

Николай Делендик, заместитель начальника по идеологической работе и кадровому обеспечению Университета гражданской защиты МЧС:
Дети – это наше будущее, это будущее нашей страны, и, безусловно, только от взрослых зависит их безопасное будущее. Только в этом году у нас уже спасено при сработке автономных пожарных извещателей порядка 10 детей и более 20 взрослых. На воде спасено порядка 30 человек.

Городской инфострим на тему безопасности прошел в Минской ратуше-4

Сергей Бабич, начальник управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Обращено внимание на соблюдение правил дорожного движения со стороны водителей. Это такие требования основные, как соблюдение скоростного режима, соблюдение правил маневрирования, проезда перекрестков. Обращено внимание на предоставление преимущества также пешеходам. Соответственно, и пешеходы должны также понять необходимость соблюдения правил в части перехода проезжей части. Отдельной категорией, которой мы уделяем внимание, также являются и водители двухколесных транспортных средств, к коим мы относим в первую очередь мотоциклистов.

Напомним, единый день информирования проводится каждый третий четверг месяца. Встречи организуют в трудовых коллективах предприятий и организаций города, где обсуждаются важные общественно-политические темы.

В Минске наградили победителей и призеров конкурса на лучшее освещение деятельности МЧС в СМИ.

# МВД Беларуси # ГАИ # МЧС Беларуси

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