Городской инфострим на тему безопасности прошел в Минской ратуше

«От кибератак до правил на дорогах». В рамках единого дня информирования в Минской ратуше состоялся городской инфострим, посвященный вопросам безопасности. В режиме онлайн к мероприятию присоединились все районы столицы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в повестке четыре тематических блока, по каждому – профильные эксперты: представители МВД, Университета гражданской защиты МЧС, ГАИ. Особый акцент безопасности детей в период каникул. Говорили о профилактике ДТП, правилах поведения в чрезвычайных ситуациях, в том числе в быту. Большое внимание уделили также вопросам кибербезопасности.