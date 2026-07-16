Шедевр Шагала «Над городом» вернулся в Витебск: главные сюрпризы «Славянского базара»

Витебск на несколько июльских дней по многолетней традиции стал самым интернациональным белорусских городом. Здесь без труда и трудностей перевода находят общий язык представители самых разных культур, потому что все они говорят на одном языке – языке искусства. А оно – самый короткий путь к миру и взаимопониманию. И именно в этой формуле есть главный посыл «Славянского базара». Приветственные послания от политиков и общественных деятелей в Витебск сегодня пришли из разных стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ну а география «Славянки» как никогда широка. В этот раз в ней принимают участие творческие коллективы из более чем полусотни стран, а представители 70 государств в фестивальные дни смогли приехать к нам без визовых формальностей. Итак, с минуты на минуту в Витебске уже в 35 раз прозвучат позывные «Славянского базара», ознаменовав тем самым официальный старт фестиваля-юбиляра. В Летнем амфитеатре, разумеется, нет свободных мест. Билеты на концерт открытия выкупили за 1 час 27 минут после старта продаж. Сейчас трудно представить, что в первые годы – а это было начало 90-х – белорусская прописка «Славянского базара» оказалась под большим вопросом. Фестиваль тогда предлагали отправить в «большое плавание» по странам, городам и весям – сделать эдакий фестиваль-кочевник. Чем бы это закончилось, нетрудно представить сегодня, спустя 3 с половиной десятка лет. Но тогда набирающий популярность форум «защитил» Президент, пожалуй, этот глагол здесь идеально подходит. С тех пор говорим «Славянка» – подразумеваем Витебск. Говорим «Витебск» – подразумеваем «Славянский базар». Ежегодно на несколько дней июля город на Двине погружается в невероятную, ни с чем не сравнимую фестивальную атмосферу. Эпицентр этого творческого марафона, конечно, Летний амфитеатр. К юбилею эта площадка преобразилась. А сам зал стал заметно комфортнее. К слову, обновили амфитеатр с учетом пожеланий зрителей. А вот количество творческих локаций в городе на этот раз бьет рекорды. Влада Родовская передает из фестивальной столицы.

Юбилейный 35-й «Славянский базар» заряжает своей неповторимой энергией с первой секунды. Фестивальный Витебск дарит праздничное настроение, вдохновляет и даже по-настоящему освежает в этот жаркий июльский день.

Фестивальный ритм в день открытия форума традиционно задал железнодорожный вокзал. Ранним утром на станцию под аплодисменты встречающих прибыл специальный «звездный поезд» из Москвы. В Витебске россыпь звезд с единой миссией – делиться искусством и покорять сердца. Читайте также: Главное музыкальное событие лета! В Витебске встретили звезд «Славянского базара» Международный пресс-центр открылся на «Славянском базаре в Витебске» «Уникальный мир коласовского театра» – какие экспонаты можно увидеть в фестивальном Витебске Всеобъемлющая атмосфера искренности и гостеприимства творит настоящие чудеса. Неудивительно, что для многих медийных гостей и звезд «Славянский базар» за долгие годы стал по-настоящему родным. Сюда возвращаются не ради контрактов и солдаутов на концертах, а по зову души, как в дом, где тебя всегда любят и ждут.

Станислав Ярушин, певец, актер (Россия):

Я вырос на витебском фестивале, на «Славянском базаре». Когда он стартовал, мне было 10 лет. И в 20 лет я его стал осознанно смотреть. И, конечно же, когда ты смотришь по телевизору и понимаешь уровень этого мероприятия, спустя годы ты ведешь и там поешь, и думаешь: блин, вот это крутая штука – жизнь. Но ты к этому шел, ты этого сам добивался. Если бы сюда еще не пригласили, значит, надо было бы над собой еще поработать.

В художественном музее Витебска поистине историческое событие. Спустя более 100 лет на родину вернулся Марк Шагал со своим легендарным полотном «Над городом». Шедевр прибыл в фестивальную столицу из Государственной Третьяковской галереи. Для экспонирования картины в музее подготовили отдельный зал. «Над городом» – это гимн любви Шагала к его жене Белле. Выставка пробудет в областном центре в течение двух месяцев. Марат Марков, министр культуры Беларуси:

Впервые картина «Над городом» вернулась, пусть и временно, в город Витебск, она вернулась на родину своего автора. А тем более когда это происходит в год 35-летия фестиваля, собирается огромное количество людей со всего мира. Вы прекрасно знаете, насколько событие это важно как для витебчан, я буду всегда говорить только так, так и для любого человека, который неравнодушен к искусству. Ольга Галактионова, директор Третьяковской галереи (Россия):

Для меня личная история, что мы делимся творчеством Шагала с самым большим количеством людей. Мне кажется, это очень важно, и очень важно, что он в Витебске, так же, как важно, что он в России.

Проект «Марк Шагал над городом» стал возможным благодаря поддержке генерального спонсора Беларусбанка. Крупнейший банк нашей страны уже не первый год выступает надежным партнером значимых культурных и социальных инициатив. Благодаря поддержке Беларусбанка жители и гости Витебска получили уникальную возможность увидеть один из главных шедевров мирового искусства. Культурная инициатива воплощена в жизнь в рамках долгосрочного благотворительного проекта банка по поддержке культуры и науке «Пространство вдохновения».

Дмитрий Красковский, заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк»:

Это уникальный проект для культурной жизни Витебска, и мы гордимся, что такая прекрасная инициатива Витебского краеведческого музея осуществилась при нашей финансовой поддержке, Марк Шагал снова в родном Витебске. Это, конечно, новый этап в развитии Витебского художественного музея, и это такая отправная точка для дальнейшего долгосрочного сотрудничества Беларусбанка с художественным музеем.