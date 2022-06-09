Лукашенко: Россия выделит 1,5 млрд долларов на участие Беларуси в программах импортозамещения

Глава Курской области в эти дни с трехдневным визитом в Беларуси. До встречи с президентом гости уже успели посетить флагманы белорусского автопрома МАЗ, «Белкоммунмаш». А также выставку «Белагро» и БНБК – там ознакомились с передовыми технологиями в сфере сельского хозяйства. О конкретных предложениях и договоренностях говорили и сегодня. В условиях санкций Беларусь и Россия могут найти поддержку друг в друге. У нас для этого есть все ресурсы, подчеркнул президент. Сейчас нужно сделать упор на импортозамещение, особенно по позициям, которые имеют критическое значение для целых отраслей.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Располагаем необходимыми ресурсами для участия в программах импортозамещения. Я уже об этом говорил с президентом Путиным. Недавно приняли такое решение. С нашей стороны мы предложили россиянам конкретные проекты, которые очень нужны и будут в ближайшее время востребованы не только в Беларуси, но и в Российской Федерации. И для этого россияне выделяют около полутора миллиардов долларов на эти программы только на территории Беларуси. Мы понимаем, что без импортозамещения, особенно по критическим отраслям, нам будет очень сложно развиваться. Насколько я понимаю, вы приняли там амбициозную задачу по своему плану развития аж в десятку лучших регионов войти Российской Федерации. Достойно, хотелось бы, чтобы наши соседи это место заняли. И чем ближе наверх, тем лучше. Мы к этому готовы. Мы готовы участвовать. Не просто торговать, поставлять что-то в вашу область. Не без этого, конечно, но вы должны понимать и знаете, что продать – это одно, а вот создать совместное производство, спроектировать, построить что-то нужное из социальных, промышленных объектов под ключ – мы можем за это взяться и готовы нести за это ответственность. По цене – качеству конкурентов нам даже в мире трудно будет найти.