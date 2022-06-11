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Патриарх Кирилл: «Беларусь относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство»

11 июня 2022 18:33
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Новости Беларуси. Не хлебом единым сильна Беларусь. Белая – ведь еще чистая и в нравственном плане. Такой выбор сделали наши предки – мудрый выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ:
Роль личности в истории всегда важна. Евфросиния Полоцкая была первым белорусским миротворцем, как наш Президент сейчас.

Патриарх Кирилл: «Беларусь относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство»-1

1030-летие православия, день памяти преподобной и белорусский мир – вот основные цели визита первосвятителя в Беларусь.

Патриарх Кирилл – Александру Лукашенко: когда идешь к какому-то главе государства, разные мысли в голове, а здесь с легким сердцем. Подробнее здесь.

Патриарх Кирилл: «Беларусь относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство»-4

Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси:
Такая борьба за самобытность является борьбой за выживание нации. Может быть, не в физическом смысле, а в духовном, культурном смысле это выживание. Потому что горе будет роду человеческому, если всех подстригут под одну гребенку. И когда люди будут управляться стандартами, которые будут вырабатываться вне их участия где-то в каких-то центрах, под эти стандарты будут, что называется, подделываться что ли и политика, и культура, и жизнь людей. Поэтому сегодня суверенитет – это больше, чем политический суверенитет. Настоящий суверенитет. Это свобода людей.

Рад свидетельствовать, что Беларусь относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство.

Патриарх Кирилл: «Беларусь относится к тем государствам, про которые можно сказать, что это суверенное государство»-7

Выживание человеческой цивилизации. Патриарх Кирилл назвал беседу с Александром Лукашенко философской. Подробнее здесь.

# «Политика без галстуков и купюр» # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Патриарх Кирилл # Евфросиния Полоцкая # Фотофакт

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