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Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз

16 июля 2026 17:36
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Витебск не спит, и мы тоже. Пока город гуляет, мы охотимся за самым сочным контентом. Залетайте в наш дневник, будет дерзко, честно и без купюр. 24-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск» официально ворвался в ритм «Славянского базара». В 2026 году градус накала зашкаливает. На сцене не просто дети, а настоящие профи. Главная интрига для нас – выступление брестчанки Елизаветы. Девушка не просто вышла на сцену, она ее взяла. Первый конкурсный день принес ей максимальные 60 баллов, выведя исполнительницу в лидеры вместе с участницей из Казахстана. 

Во втором туре под аккомпанемент легендарного оркестра имени Михаила Финберга Лиза закрепила успех пронзительной композицией «Мой дом». Итог – 130 баллов в копилке и статус одной из главных претенденток на победу.

Белоруска набрала максимальное количество баллов на детском музыкальном конкурсе «Витебск».

Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз-2

Елизавета Цуприк, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» (Беларусь):
Больше всего радости я испытываю не только от цифр, но и от реакции зала. Не было у меня прям единственной цели победить, набрать такое-то количество цифр, баллов. Ведь искусство, оно намного глубже и духовнее. Это более глубокие эмоции и глубокие цели. И для меня самое главное было – это покорить зрителей.


 

Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз-4

Впервые в Витебске зажигают таланты из Монголии и Туркменистана. 

Номуундарь Ганзориг, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» (Монголия):
Мне очень нравится Витебск, его исторические здания и белорусская кухня. С участниками конкурса мы стали настоящими друзьями. Учить песню на русском было легко. Я много занималась и получилось хорошо выступить.

Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз-6

Сейчас количество звезд на квадратный метр зашкаливает. Вы можете просто выйти за кофе, завернуть за угол, и навстречу идет тот самый артист, чьи песни вы слушали в плейлисте много лет.

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Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз-8

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:
Настроение прекрасное. Вот рассматриваем фотографии прошлых лет и так приятно удивлены, что и мы также есть на этих фотографиях. Сейчас подсчитали, я уже в 28-й раз практически приезжаю на фестиваль «Славянский базар». 

– В этом году я знаю, что вы были членом жюри в детском конкурсе. Где мы вас увидим?

– В открытии фестиваля, и в сольном концерте Александра Алешко, и в концерте Союзного государства, и в концерте «Шансон». 

Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз-10
Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз-11
Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз-12
Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз-13

Инсайды, слухи, горячее интервью. Все, что скрыто от глаз обычного зрителя, у нас на прицеле. 

Подробности в видео.

# Славянский базар в Витебске # Конкурс # Фестивали # Праздник в городе # Виктория Алешко

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