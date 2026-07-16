Здесь исполняются мечты! 3-й день «Славянского базара в Витебске». Показываем то, что скрыто от глаз

Витебск не спит, и мы тоже. Пока город гуляет, мы охотимся за самым сочным контентом. Залетайте в наш дневник, будет дерзко, честно и без купюр. 24-й Международный детский музыкальный конкурс «Витебск» официально ворвался в ритм «Славянского базара». В 2026 году градус накала зашкаливает. На сцене не просто дети, а настоящие профи. Главная интрига для нас – выступление брестчанки Елизаветы. Девушка не просто вышла на сцену, она ее взяла. Первый конкурсный день принес ей максимальные 60 баллов, выведя исполнительницу в лидеры вместе с участницей из Казахстана. Во втором туре под аккомпанемент легендарного оркестра имени Михаила Финберга Лиза закрепила успех пронзительной композицией «Мой дом». Итог – 130 баллов в копилке и статус одной из главных претенденток на победу. Белоруска набрала максимальное количество баллов на детском музыкальном конкурсе «Витебск».

Елизавета Цуприк, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» (Беларусь):

Больше всего радости я испытываю не только от цифр, но и от реакции зала. Не было у меня прям единственной цели победить, набрать такое-то количество цифр, баллов. Ведь искусство, оно намного глубже и духовнее. Это более глубокие эмоции и глубокие цели. И для меня самое главное было – это покорить зрителей.



Впервые в Витебске зажигают таланты из Монголии и Туркменистана. Номуундарь Ганзориг, участница Международного детского музыкального конкурса «Витебск-2026» (Монголия):

Мне очень нравится Витебск, его исторические здания и белорусская кухня. С участниками конкурса мы стали настоящими друзьями. Учить песню на русском было легко. Я много занималась и получилось хорошо выступить.

Виктория Алешко, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Настроение прекрасное. Вот рассматриваем фотографии прошлых лет и так приятно удивлены, что и мы также есть на этих фотографиях. Сейчас подсчитали, я уже в 28-й раз практически приезжаю на фестиваль «Славянский базар». – В этом году я знаю, что вы были членом жюри в детском конкурсе. Где мы вас увидим? – В открытии фестиваля, и в сольном концерте Александра Алешко, и в концерте Союзного государства, и в концерте «Шансон».