Брыло: мы не могли представить, что сможем добиться таких объёмов производства молока и мяса

Евгений Пустовой, политический обозреватель СТВ: На «Белагро», кстати, технологии тоже добрались. Этот трактор напоминает машину на пульте управления. Беспилотник. Может, на таком и поедем в Украину? Спросим у министра сельского хозяйства.

Основа управленческой модели белорусского государства – это умение слышать и слушать людей. Пожалуй, редко в какой стране такое внимание уделяют работе с обращениями – выездные приемы и горячие линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это закреплено законодательно. А хотелось бы, чтобы такие инициативы шли еще и от самих чиновников. Никакого дистанцирования между властью и обществом быть не должно.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Надо его еще довести до ума, провести все испытания. И когда он уже будет готов, наверное, начнем прежде всего со своих полей, а потом уже будем думать: может быть, куда-то и поставим.

Мы не могли представить, что мы сможем добиться таких объемов производства и молока, и мяса, что мы сможем так отреконструировать наши молочно-товарные комплексы, перерабатывающие предприятия. Это кропотливая работа пяти государственных программ пятилетних, которые были, начиная с 1996 года – каждая сама по себе имела какой-то колорит, скажем так. По одной из программ обустраивались агрогородки, по второй программе обустраивалась и перестраивалась наша перерабатывающая промышленность. По одной из программ строились масштабные молочно-товарные комплексы. То есть это все кропотливая работа за период суверенной нашей Беларуси.

У нас очень высокий уровень, один из лучших в мире, по производству молока на душу населения. Мы входим в пятерку топовых экспортеров по ряду молочной продукции, входим в десятку по экспорту мяса. То есть нам есть чем гордиться. У нас на самом деле есть хорошие результаты.