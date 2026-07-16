В Дрогичинском районе провели реэкспозицию в музее народного творчества «Бездежский фартушок»

Здесь время словно остановилось. В Дрогичинском районе провели реконструкцию и обновили экспозицию в музее народного творчества. Уникальное место, где собрана коллекция – около полутысячи особых элементов одежды – «фартушков». И каждый – неповторимый, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Уже спустя 10 лет после создания музея его коллектив стал лауреатом специальной премии Президента деятелям культуры и искусств за вклад в сохранение полесской аутентичности. Новую экспозицию разместили в шести залах. Здесь можно познакомиться с предметами крестьянского быта, процессом обработки льна. Увидеть интерьер крестьянской хаты, самотканые рушники, образцы народной одежды и ткачества.

Небольшой музей в сердце Полесья покоряет туристов. Многие проделывают путь в сотни километров, чтобы погрузиться в жизнь полешуков 18-19 века. Один из старейших агрогородков Беларуси – Бездеж. Впервые упоминается в летописи в 1409 году. Крупный ремесленный и торговый центр. А в 1792 году обрел Магдебургское право. Улочки сходятся к главной площади, где соседствуют православный храм и костел. А местные жители оказались хранителями единственной в мире коллекции льняных фартушков. Бездежский мастерицы славились тем, что пряли льняную нитку толщиной с волос и создавали тончайшие узоры. Предмет женского гардероба, фартук, становился произведением искусства.

У каждой женщины было до 12-18 таких фартуков. И она на каждый праздник их меняла. Вышитые цветочки они на Купалье надевают, летние праздники. А вот такие фартуки надевали обычно на Рождество.

Сегодня в коллекции музея насчитывается до полутысячи неповторимых экземпляров, сто из которых представлены в экспозиции. У многих жительниц Бездежа как семейные реликвии хранились в сундуках. Полупрозрачное льняное накрахмаленное полотно украшали сперва узорами, а позже – вышивкой и кружевом.

Кристина Бриштель, научный сотрудник музея народного творчества «Бездежский фартушок»:

Вышивали и крестиком, и гладью, и были тканые узоры, где-то переплетение тканых узоров с вышивкой, то есть это был талант и фантазия каждой девушки. Самый первый был сделан в 1880 году. От этого периода и дальше, уже ближе к 50-70 годам, носили фартушки.

Здание бывшей сельской школы превратили в музей в 1999 году, где разместили часть из трехтысячного фонда. Все это время 90% коллекции экспонировалось в открытую. Без какой-либо защиты. Но чем популярнее становился музей, тем больше нуждался в обновлении. За два года здание капитально отремонтировали. Реэкспозиция позволила представить коллекцию в современной интерактивной форме.