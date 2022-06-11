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«Каждый раз страшно». Как воссоздают реальные боевые действия? Опыт реконструктора «Линии Сталина»

11 июня 2022 18:10
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Новости Беларуси. Шоу боевых машин на «Линии Сталина» 11 июня собрало сотни зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Живая история в военно-театрализованном представлении дотронулась до сердца каждого. Посмотреть ее пришли сотни белорусских семей. Образы не только войск СС, но и беременных женщин с детьми вызвали больше всего эмоций как у зрителей, так и у самих реконструкторов.

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«Каждый раз страшно». Как воссоздают реальные боевые действия? Опыт реконструктора «Линии Сталина»-1

Наталья Захарова, реконструктор:
Несмотря на то, что я в тематике реконструкции уже 18 лет, все равно каждый раз страшно. Даже с учетом того, что я понимаю, что это не по-настоящему. И с учетом техники безопасности все равно боязно.

«Каждый раз страшно». Как воссоздают реальные боевые действия? Опыт реконструктора «Линии Сталина»-4

Многотонные махины то и дело демонстрировали свою скорость и точность. Всю мощь из них выжимали бойцы 120-й гвардейской Рогачевской Краснознаменной механизированной бригады. Был и ветеранский экипаж. В крутом пике им удалось обезвредить условного врага и поразить мишень.

«Каждый раз страшно». Как воссоздают реальные боевые действия? Опыт реконструктора «Линии Сталина»-7

Оксана Семашко, корреспондент:
Мощь бронетехники такая, что под ногами дрожит земля и просто захватывает дух. Сегодня это всего лишь реконструкция. Но реально такие события разворачивались в годы войны на нашей белорусской земле.

«Каждый раз страшно». Как воссоздают реальные боевые действия? Опыт реконструктора «Линии Сталина»-10

Около 100 участников и порядка 300 устройств, имитирующих подрывы артиллерийских снарядов, с десяток танков, вертолеты. Центральная фигура, приковывающая взгляды, конечно, БМП-1.

«Каждый раз страшно». Как воссоздают реальные боевые действия? Опыт реконструктора «Линии Сталина»-13

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:
Часто замечаю детишек, родители которых пацифисты, а детки выросли и хотят быть и танкистами, и летчиками, и пехотинцами. Все равно герои рождаются. Как бы вопреки всему.

Организаторы исторического шоу на «Линии Сталина» уверены, что однажды побывав здесь, уйти не патриотом просто невозможно. Геройство у каждого из нас в крови.

Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боёв Великой Отечественной. Подробнее здесь.

«Каждый раз страшно». Как воссоздают реальные боевые действия? Опыт реконструктора «Линии Сталина»-16

Как сражались за Победу наши деды и прадеды, каждый желающий сможет увидеть 2 и 3 июля. 16-й фестиваль «Багратион» в День Независимости нашей страны будет богат на различные реконструкции, посвященные освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

# Линия Сталина # общество # Наталья Захарова # Оксана Семашко # Александр Метла # Фотофакт

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