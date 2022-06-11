«Каждый раз страшно». Как воссоздают реальные боевые действия? Опыт реконструктора «Линии Сталина»

Новости Беларуси. Шоу боевых машин на «Линии Сталина» 11 июня собрало сотни зрителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Живая история в военно-театрализованном представлении дотронулась до сердца каждого. Посмотреть ее пришли сотни белорусских семей. Образы не только войск СС, но и беременных женщин с детьми вызвали больше всего эмоций как у зрителей, так и у самих реконструкторов. Какие тайны до сих пор скрывает Афганская война? Подробнее здесь.

Наталья Захарова, реконструктор:

Несмотря на то, что я в тематике реконструкции уже 18 лет, все равно каждый раз страшно. Даже с учетом того, что я понимаю, что это не по-настоящему. И с учетом техники безопасности все равно боязно.

Многотонные махины то и дело демонстрировали свою скорость и точность. Всю мощь из них выжимали бойцы 120-й гвардейской Рогачевской Краснознаменной механизированной бригады. Был и ветеранский экипаж. В крутом пике им удалось обезвредить условного врага и поразить мишень.

Оксана Семашко, корреспондент:

Мощь бронетехники такая, что под ногами дрожит земля и просто захватывает дух. Сегодня это всего лишь реконструкция. Но реально такие события разворачивались в годы войны на нашей белорусской земле.

Около 100 участников и порядка 300 устройств, имитирующих подрывы артиллерийских снарядов, с десяток танков, вертолеты. Центральная фигура, приковывающая взгляды, конечно, БМП-1.

Александр Метла, исполнительный директор Историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Часто замечаю детишек, родители которых пацифисты, а детки выросли и хотят быть и танкистами, и летчиками, и пехотинцами. Все равно герои рождаются. Как бы вопреки всему. Организаторы исторического шоу на «Линии Сталина» уверены, что однажды побывав здесь, уйти не патриотом просто невозможно. Геройство у каждого из нас в крови. Как сражались за Родину? На «Линии Сталина» показали реконструкцию боёв Великой Отечественной. Подробнее здесь.