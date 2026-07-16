Собирал деньги на лечение ребенка, а тратил на красивую жизнь – вынесен приговор гродненскому блогеру

Суд вынес приговор гродненскому блогеру, который организовал нелегальный сбор средств на лечение больного ребенка. Напомним, прошлым летом в соцсетях несовершеннолетний гродненец проводил розыгрыш мобильных телефонов и автомобилей под предлогом сбора денежных средств на оплату медицинского препарата для нуждающегося в неотложном лечении мальчика. Вот только большую часть собранных средств в итоге тратил на свою красивую жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каков же вердикт суда, расскажет Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Приговор вынес суд Ленинского района города Гродно. 1 год 6 месяцев лишения свободы – таков вердикт в отношении молодого блогера, который организовал игровой сбор на дорогостоящее лечение больного мальчика. Схема была такова: подписчикам в аккаунте соцсетей предлагалось купить виртуальный номерок, деньги с которого якобы пойдут на благотворительность, при этом подписчики могли претендовать на розыгрыш ценных призов. Но выяснилось, что блогер в итоге тратил деньги по своему усмотрению.

Разбирательство по уголовному делу шло с ноября 2025 года. 17-летний обвиняемый был задержан после того, как сбор в соцсетях приобрел нешуточный масштаб. Блогер использовал несколько SIM-карт, а также свыше 20 банковских счетов родных и знакомых, которые предоставили ему реквизиты якобы для «благотворительности». Установлено, что от подписчиков поступило свыше 2 млн рублей. Лишь малую часть средств парень передал маме больного мальчика. Он тратил деньги на «красивую жизнь»: оплачивал аренду элитного жилья, счета в дорогих ресторанах, развлечения и отдых за границей, а также приобретал дорогостоящие подарки своим подписчикам для «раскрутки» аккаунта. В деле фигурировала и 37-летняя сожительница молодого человека, но с нее сняты обвинения. Фишинговую сеть ликвидировали в Гродно – через нее списывали деньги с чужих счетов.