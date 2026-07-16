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Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Афинах

16 июля 2026 19:18
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Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире категории 250 в Афинах. В поединке 1/8 финала соперницей белоруски стала Тереза Валентова из Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек солидная разница в мировом рейтинге, оппонентка опережает нашу спортсменку более чем на 90 пунктов и является 7-й сеяной соревнований. Это во многом и предопределило ход дуэли. Вторая ракетка нашей страны активно вступила в борьбу и навязала достойное сопротивление, но затем игра Александры разладилась, она допускала много ошибок на своей подаче, в то время как чешка действовала уверенно и доминировала на корте. Как итог – поражение 3:6; 2:6. Девушки провели на корте 1 час 17 минут. Состязания в столице Греции завершатся в предстоящее воскресенье. 

# Теннис # Александра Саснович

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