Саснович завершила выступление на теннисном турнире в Афинах

Александра Саснович завершила выступление на теннисном турнире категории 250 в Афинах. В поединке 1/8 финала соперницей белоруски стала Тереза Валентова из Чехии, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

У девушек солидная разница в мировом рейтинге, оппонентка опережает нашу спортсменку более чем на 90 пунктов и является 7-й сеяной соревнований. Это во многом и предопределило ход дуэли. Вторая ракетка нашей страны активно вступила в борьбу и навязала достойное сопротивление, но затем игра Александры разладилась, она допускала много ошибок на своей подаче, в то время как чешка действовала уверенно и доминировала на корте. Как итог – поражение 3:6; 2:6. Девушки провели на корте 1 час 17 минут. Состязания в столице Греции завершатся в предстоящее воскресенье.