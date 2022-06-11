Прийти на концерт Газманова, Ваенги и Буйнова в центре Минска абсолютно бесплатно! Вот какой праздник устроили белорусам

Новости Беларуси. Мы снова переносимся на площадку около Дворца спорта, где 10 июня продолжается большой концерт ко Дню России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там работает наша съемочная группа и корреспондент Полина Королева.

Полина Королева, корреспондент:

На сцене появлялись заслуженные артисты России. Люди постепенно занимают место на газоне, покупают еду и наслаждаются музыкой. Мы наслаждаемся вместе с ними выступлением региональных коллективов, которые приехали сегодня к нам в Беларусь. Они представляли как современные, так и советские хиты. И очень знакомые сердцу песни в целом. Приехали даже гости из Донбасса. Узнали, что происходит на концерте ко Дню России в Минске. Подробнее.

Полина Королева:

Хочу напомнить, что народное творчество – это коллективный продукт, совместное творчество. Поэтому и слушать его надо тоже в компании. О чем, я думаю, сегодняшняя публика осведомлена, потому что люди приходят семьями. И их сегодня очень много. В том числе для них работают торговые палатки, можно купить закуски, напитки. Так что от жары никто не умрет, надеюсь, не пострадает. Здесь дежурит на всякий случай скорая помощь. Но и с помощью воды, собственно, можно будет промочить горло. Потому что к удивлению или нет гости знают практически каждую песню и охотно подпевают. Предлагаю узнать об эмоциях наших гостей.

Я под большим впечатлением. Приехала специально из Бобруйска. Единение должно быть, мы должны, наверное, дружить народами. Это очень круто, когда приезжают.

Полина Королева:

Сегодняшний концерт приурочен ко Дню России. Подобных мероприятий больше в Беларуси не происходит. Это неудивительно, ведь наши народы действительно братские. Также хочу сказать, что не только на площади у Дворца спорта проходят мероприятия. Например, в Верхнем городе будет выступать русская диаспора. Мы уже успели с ней познакомиться во время фестиваля национальных культур, который проходил в Гродно. Там они, помимо творческих номеров, выставили также ярмарочную продукцию. Это был самовар настоящий, горячий чай, а также традиционные матрешки. Так что я уверена, что сегодня в Верхнем городе тоже не будет скучно.

Полина Королева:

Но вообще мероприятия, посвященные Дню России проходили на протяжении всей последней недели. Хочу отметить, что здесь сегодня ничем не хуже, чем на этих мероприятиях. Как поет в песне Олег Газманов: «Эскадрон моих мыслей шальных». Так вот все шальные мысли – о звездах российской эстрады. Минчане с нетерпением ждут появления главных гостей. Это Елена Ваенга, Александр Буйнов и, конечно же, Олег Газманов.