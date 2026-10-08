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Новости по тегу #Игорь Сергеенко

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» принимает Могилев
08 октября 2026 13:51

Фестиваль «Молодежь – за Союзное государство» принимает Могилев

Новый законотворческий сезон у парламентариев – рассказываем о задачах и новых законопроектах
15 сентября 2026 17:53

Новый законотворческий сезон у парламентариев – рассказываем о задачах и новых законопроектах

Сергеенко рассказал о работе депутатов в избирательных кругах
07 сентября 2026 13:39

Сергеенко рассказал о работе депутатов в избирательных кругах

Парламент работает неплохо – Лукашенко о работе Палаты представителей
07 сентября 2026 10:48

Парламент работает неплохо – Лукашенко о работе Палаты представителей

Сергеенко поздравил педагогов и учащихся Германовичской средней школы с Днем знаний
01 сентября 2026 17:47

Сергеенко поздравил педагогов и учащихся Германовичской средней школы с Днем знаний

Новшества закона о мелиорации рассмотрели на выездном заседании в Витебской области
26 августа 2026 18:12

Новшества закона о мелиорации рассмотрели на выездном заседании в Витебской области

Сергеенко провел встречу с руководством и активом Гродно
20 августа 2026 18:24

Сергеенко провел встречу с руководством и активом Гродно

В Беларуси планируют комплексно усовершенствовать Кодекс о браке и семье
12 августа 2026 13:37

В Беларуси планируют комплексно усовершенствовать Кодекс о браке и семье

Сергеенко: труд строителей и ответственное отношение к делу формируют облик современной Беларуси
06 августа 2026 11:01

Сергеенко: труд строителей и ответственное отношение к делу формируют облик современной Беларуси

Игорь Сергеенко проверил готовность предприятий Витебской области к уборочной
23 июля 2026 17:41

Игорь Сергеенко проверил готовность предприятий Витебской области к уборочной

Земельный контроль и защита АПК: какие решения приняты на заседании Витебского облисполкома
23 июля 2026 14:01

Земельный контроль и защита АПК: какие решения приняты на заседании Витебского облисполкома

Сергеенко принял участие в открытом заседании Витебского облисполкома
23 июля 2026 11:00

Сергеенко принял участие в открытом заседании Витебского облисполкома