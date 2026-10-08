Новости по тегу #Игорь Сергеенко

Он объединил представителей молодежи Беларуси и России, у которых появилась еще одна возможность заявить о своих исследованиях, обменяться опытом с коллегами и внести вклад в сохранение общей исторической памяти.
В числе ключевых ориентиров Палаты представителей – оперативное обеспечение интересов граждан и защита суверенитета. Очертили план работы и в Совете Республики.
Работа депутатского корпуса, подготовка законопроектов к новой парламентской сессии и ситуация в Витебской области. Эти темы Александр Лукашенко 7 сентября обсудил с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
Работа депутатского корпуса, подготовка законопроектов к новой парламентской сессии и ситуация в Витебской области. Эти темы Александр Лукашенко 7 сентября обсудил с председателем Палаты представителей Игорем Сергеенко.
В Германовичской средней школе, которой исполнилось уже 117 лет, первый звонок прозвучал всего для 5 первоклассников. Сегодня – начало их большого и увлекательного пути в мир знаний.
Белорусское законодательство в мелиорации земель шлифуют под реальные запросы агросектора.
Взаимодействие с местной властью, законодательная деятельность народных избранников и развитие туристического потенциала. Эти вопросы были в центре внимания председателя Палаты представителей Национального собрания во время рабочей поездки в Гродно.
Цель нововведений – создать нормы, которые будут эффективно действовать многие годы.
Об этом заявил Игорь Сергеенко во время встречи с трудовым коллективом «Минскстроя».
В Витебске прошло открытое заседание облисполкома.
В области ситуация с падежом крупного рогатого скота заметно улучшилась.
Эффективное использование территорий, обеспечение сохранности поголовья скота и противодействие незаконному захвату земельных наделов – эти вопросы обсудили на открытом заседании.
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