«Позиция Лукашенко, которую так критикуют гуманисты и либералы трансгуманистичной Европы (а это определении касается не территорий, а настроений ойкумены), уберегла от краха и точно от всеобщей мобилизации».
«Информационные оппоненты Беларуси, как сводный хор, начали пугать нас и весь мир мобилизацией, именно говоря про дату 8 августа. Скорее всего, исполнили заказ. Именно в день появления Лукашенко на обложке Time. А это говорит об одном: о целенаправленной информационной операции».
«Мы этого не хотим, вы не хотите. Значит, войны не будет», – подчеркнул Александр Лукашенко в интервью американскому журналисту.
«Никакого там большого раскола между Западной Европой и Америкой нет, скорее всего, роли распределены», – рассказал Президент в интервью Time.
«Экономика совместного пользования, с одной стороны, правильно – «беру только то, что мне нужно, и пользуюсь, пока мне нужно». С другой, это зависимость и от монополистов, и от определенного образа жизни».
«Украинцы с радостью идут в хозяйства: там под мирным небом работа, весь спектр социалки и жилье. А белорусы в хостелах ищут приработок на чужой земле. Русские скупают усадьбы в вымирающих деревнях – для отдыха. А нас стращают меры, стимулирующие к покосам травы на родине предков».
«Ведь хлеб на столе важен для каждого, а спичи Лукашенко всегда как минимум интересны. В этот раз было емко, ярко и почти по-военному».
«Сохранить вайб высокого искусства «Славянке» помог тоже Александр Лукашенко. Витебская сцена демонстрирует всю палитру культур и является локацией равноправного диалога между странами и народами. Вызовом для западной глобализации».
«Первое и самое важное – наша дата независимости серьезнее некуда. У многих стран эти дни декларативные, относятся к летописям, и даже к гражданским войнам. Она пахнет не номенклатурными чернилами кабинетных деклараций, а кровью наших предков».
«Только в какой части этого борта окажемся мы с огромным багажом возможностей – пассажирами эконом-класса или в кабине пилотов – зависит от одного. Прислушаются ли и реализуют ли предложения Лукашенко его коллеги самой огромной по территории интеграции в мире?»
«Дальше – Большая Евразия, большое евразийское партнерство, которое в свою очередь через БРИКС является основой многополярного мира, гарантией равновесной безопасности для всех».
«ЕАЭС территориально в сердце большой Евразии. А глубинная причина многих современных конфликтов в желании обладать контролем над мировыми дорогами. Западный мир опутал весь мир интернет-паутиной. Мы можем связать Запад и Восток, Север и Юг сетью магистралей».
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