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Женская национальная команда по волейболу проводит учебно-тренировочный сбор

16 июля 2026 18:43
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С белорусских волейболистов сняты все ограничения, и наши сборные могут выступать на международной арене без каких-либо ограничений. Женская команда спустя год собралась на учебно-тренировочный сбор.

Продолжит Юлия Силипицкая.

С учетом допуска сегодня у нашей сборной новые ориентиры. В этом сезоне команда уже просрочила все отборы, зато в следующем сможет составить конкуренцию многим дружинам, и главный старт – это Евролига. С этого года девчат готовит новый главный тренер Владимир Орлов, в его послужном списке 10 разных клубов, а также сборные.

Женская национальная команда по волейболу проводит учебно-тренировочный сбор-2

Владимир Орлов, главный тренер женской сборной Беларуси по волейболу:
С удовольствием принял это предложение и думаю, что наша работа будет плодотворной. Здесь собраны самые лучшие. Девочки должны познакомиться со мной, я должен познакомиться с ними, посмотреть, кто на что способен. Если все будет хорошо, если я остаюсь на следующий год, на следующий сезон, тогда мы будем совсем по-другому и готовиться, но мы уже не будем начинать с нуля. 

Далее смотрите в видео.

# Волейбол # Владимир Орлов

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