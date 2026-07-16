Женская национальная команда по волейболу проводит учебно-тренировочный сбор

С белорусских волейболистов сняты все ограничения, и наши сборные могут выступать на международной арене без каких-либо ограничений. Женская команда спустя год собралась на учебно-тренировочный сбор.

Продолжит Юлия Силипицкая.

С учетом допуска сегодня у нашей сборной новые ориентиры. В этом сезоне команда уже просрочила все отборы, зато в следующем сможет составить конкуренцию многим дружинам, и главный старт – это Евролига. С этого года девчат готовит новый главный тренер Владимир Орлов, в его послужном списке 10 разных клубов, а также сборные.