Пустовой: может, мигрантам раздать БЧБ-флажки, тогда Польша откроет им двери в светлую демократию?

Новости Беларуси. Реакция международного сообщества последовала, но с опозданием. Вообще, наверное, хорошо, что последовала, но газовая атака на беженцев и фейковая атака на Беларусь остаются без должного внимания со стороны мировой общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Ольга Коршун, СТВ:

Да и невольно параллели возникают, что нас во время августовских событий рассматривали чуть ли не под лупой и осуждали чуть ли не каждый шаг белорусских силовиков, а неприкрытое нападение на безоружных людей, в том числе женщин и детей, мировая общественность встретила молчанием. Вот такая она – «Политика без галстуков и купюр». Об атаке газами и фейками продолжит наш политический обозреватель Евгений Пустовой.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Сегодня день памяти Собора Архистратига Михаила, главного воина Света. Лучшего информационного повода порассуждать о карателях и настоящих защитниках не найти. Я помню, сколько словесной грязи и фейков вылили на тех, кто в форме внутренних войск или ОМОНа. А у столичного отряда завтра, 22 ноября, еще и праздник. Поздравляем! Это так символично. Теперь ваша форма ассоциируется с миротворческой миссией – и по форме, и по содержанию. В эфире «Политика без галстуков и купюр». Ну, конечно, космополитам ближе раскраска НАТО. Или еще вот любят змагары комки Бундесвера. В подобной форме карательных экспедиций нацистов жгли Хатыни и уничтожали целые регионы. Вы любите читать Telegram-сказки о карателях. А теперь суровая, окопная правда о них, карателях. Даже не скажешь, что это другое. Евгений Пустовой:

Сначала стражники европейских ценностей неугодных беженцев хотели смыть водометами. В околонулевую температуру. Ноль сострадания. Люди, помните нацистов, которые обливали в мороз на улице водой советских патриотов? В Мюнхене, где вылез из бездны этот дракон-человеконенавистник, ему и отрубили голову – международный трибунал. Отрубили мечом воина-освободителя в «Трептов-парке» Берлина. Забыли? Время напомнить. Мой дед-фронтовик рассказывал, какие поляки вояки – так утекают, что аж порты скидают. Штаны, в смысле, теряют. Поэтому, видимо, женщины и дети их так напугали, что они решили атаковать газом. После нацистских душегубок и кассетных бомб на мирные дома Югославии, Ливии, Сирии, Ирака и Афганистана ничему не удивляюсь.

Поляки – это жалкий ярлык вашингтонских колонистов. У Пилсудского ничего не вышло в коалиции с Гитлером. Даже сейчас, когда столько мощи НАТО за спинами польских карателей, весь мир хохочет с этого. Они трясутся. Может, это матушка Гавриила с православным крестом вогнала в ступор этот милитаристский шабаш? Или все-таки полеты стратегической авиации? Все одно скажут: от элементов русского мира поляки здрейфили и пустили газ.

«У меня дня два было красное лицо, горело». Игуменья Гавриила о том, как пострадала от химатаки поляков на границе. Подробнее здесь. Евгений Пустовой:

А может, мигрантам все-таки раздать БЧБ-флажки, тогда Польша откроет им двери в светлую демократию? Вы посмотрите на этот напор трансгуманизма. Дети в Европе – это уже «токсично». Они готовы принимать лишь лгбтшников. А детей травить... Ну, Польша, ты же самая католическая страна мира, неверагодна католическая страна. Как вы ваш главный глубинный праздник Рождество будете праздновать? Чем Дуда лучше Ирода, коль таких дитяток готов травить ядом демократии? Снова Библия. Были народы, которые тоже не пускали древних евреев чрез свои земли. Евреи есть, а тех народов уже нет. Люди Польши, вы образумьте там ваше еле-лигитимное правительство. Помните, у солидарности был хороший гимн. Вы даже нам его экспортировали. Пользуйтесь, нам не дано импортной демократии. Наша без ГМО. «Сегодня таких смертей не менее 10». В Польше прошла акция в поддержку беженцев на границе. Подробнее здесь.

Евгений Пустовой:

Пострадал оператор наших соседей по этажу. После того я общался с ним. Оказывается, струя была целенаправленной. За журналистом с телекамерой охотились. Охотились и на матерей с детьми. Это обыкновенный нацизм. Что вы там, в Варшаве, про свободу слова говорите? Ваша свобода слова канула в Лету сразу после развала Союза. А теперь вопрос всем подписчикам деструктивных Telegram-каналов и варшавских медиа: вам не противно читать лишь избранную правду? Или вы получаете удовольствие от грязи, выливаемой на нашу родину? Невероятные космополиты. Информационные коллаборанты. А теперь у меня вопрос к Путилам, Шаповаровым и прочим татуированным дрыщам пропаганды [ресурса, признанного экстремистским в Беларуси – прим. ред.]. Вы так яростно и лживо воплощали свои фантазии про дубинки, а сейчас забыли о вашей любви к невероятной правде. Покажите эти кадры. Покажите-ка, как польские женщины со светлыми лицами протестуют против извергов войска польского. Расскажите, почему погиб польский слабовик. Или это был действительно честный человек, который отказался измываться над беззащитными детьми. И его убили. Алле, где ваши фильмы-расследования? Или это другое?

Евгений Пустовой:

Запомните: чем жестче и активнее истерит польская пропаганда, тем хуже у них дела. Чувствую – в тисках. Закрыть железнодорожное сообщение – это плюнуть в лицо России и Китая. Хочется и подталкивают. А страшно. Заокеанский хозяин далеко, а беженцы близко. Это те, чьи дома в том числе разбурили польские солдаты. Почти 2 000 поляков участвовали в бойне на Ближнем Востоке. Теперь через вашу территорию просто хотят пройти те же 2 000 беженцев. Как там, любовь – Caritas. Вы даже эту организацию не пустили в приграничье. Что вы там скрываете? Следы от газа? Паньство, уже поздно. Беларусь, которую вы хотели даже не стесняясь уничтожить год назад, готова свидетельствовать всему миру о польской «демократии». Читайте также: Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Это преступление против человечности» В Беларуси провели экспертизу и выяснили, какие вещества были в водометах поляков «Виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности». Заявление генпрокурора Беларуси о защите беженцев Евгений Пустовой:

Они не только атакуют газом. Череда новых фейков. Мол, это наши пограничники не пускают группу мигрантов ни домой, ни в ЕС. Ну да, литовские стражи травят беженцев собаками и отнимают у них деньги и телефоны. Под дулом автоматов снимают имиджевые ролики о своем гостеприимстве. После весь «гуманитарный реквизит» и актеров в рабстве увезят в Литву. Но плохие – наши. Я лично видел, как «главный каратель» Беларуси Караев играет с детьми беженцев, а с сенатором Лисковичем они проводят время больше и охотнее, чем со своими родителями. Силовики отдают свой сухпаек. Но плохие – белорусы. Польша в борьбе за «Оскар» от Белого дома готова даже строительный экшн соорудить – сцяну за деньги ЕС, на которую еврочиновники денег не дадут. Неужели Дуда хочет повторить триумф Трампа? Фантазеры. Вы говорите про каких-то два грузовика гумпомощи. Это с водометами попутали? Так их было больше. И самое интересное, Польша грезит о лидерстве.

Отдельная тема – нарушение госграницы и международных правил поведения. Польше выставлен счет. Амбиции Дуды должны оплачивать в виде штрафов обычные польские налогоплательщики. Поляки, пора сметать это диктаторский режим. Организовывайте Telegram-канал «хтось» – и вперед на Варшаву, пока все каратели у «Брузгов». Евгений Пустовой:

Мы помним Березу-Картузскую и ваши пастерунки. А теперь вспомните и вы, во что Екатерина II превратила седалище ваших крулей. По-моему, у русской императрицы Екатерины немецкие корни. Вас ничего не напрягает, когда Путин ведет переговоры с Меркель? Я подскажу. 1795 год – что там было? Придет гордость, придет и посрамление. Да, польские власти продались Вашингтону. Все-таки прав был Ленин. Так вот, эта троянская кобылица начинает хромать. И я думаю, ваши союзнички бросят вас так же, как своих почитателей, и окажетесь на месте этих же мигрантов. И будете стоять в новом гетто и ждать нас, освободителей. Поляки, помните, в то время как ваша армия разбежалась по лесам, наши предки-белорусы с перебитыми вашими осадниками руками освобождали вас от нацистского гнета. Но, похоже, неонацизм осел теперь в Краковском предместье Варшавы. Координаты хорошо известны.