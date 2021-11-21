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Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Это преступление против человечности»

21 ноября 2021 18:32
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Новости Беларуси. Реакция международного сообщества последовала, но с опозданием. Вообще, наверное, хорошо, что последовала, но газовая атака на беженцев и фейковая атака на Беларусь остаются без должного внимания со стороны мировой общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Запомните: чем жестче и активнее истерит польская пропаганда, тем хуже у них дела. Чувствую – в тисках. Закрыть железнодорожное сообщение – это плюнуть в лицо России и Китая. Хочется и подталкивают. А страшно. Заокеанский хозяин далеко, а беженцы близко. Это те, чьи дома в том числе разбурили польские солдаты. Почти 2 000 поляков участвовали в бойне на Ближнем Востоке. Теперь через вашу территорию просто хотят пройти те же 2 000 беженцев.

Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Это преступление против человечности»-1

Как там, любовь – Caritas. Вы даже эту организацию не пустили в приграничье. Что вы там скрываете? Следы от газа? Панство, уже поздно. Беларусь, которую вы хотели, даже не стесняясь, уничтожить год назад, готова свидетельствовать всему миру о польской «демократии».

Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Это преступление против человечности»-4

Фаград Амарян, представитель Международной федерации курдских общин:
Хотелось бы обратить внимание, попросить Следственный комитет Республики Беларусь, чтобы было проведено тщательное расследование данного инцидента. Я считаю, что это преступление против человечности.

Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Это преступление против человечности»-7

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# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Фаград Амарян # Евгений Пустовой # Фотофакт

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