Представитель Международной федерации курдских общин о беженцах: «Это преступление против человечности»

Новости Беларуси. Реакция международного сообщества последовала, но с опозданием. Вообще, наверное, хорошо, что последовала, но газовая атака на беженцев и фейковая атака на Беларусь остаются без должного внимания со стороны мировой общественности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Запомните: чем жестче и активнее истерит польская пропаганда, тем хуже у них дела. Чувствую – в тисках. Закрыть железнодорожное сообщение – это плюнуть в лицо России и Китая. Хочется и подталкивают. А страшно. Заокеанский хозяин далеко, а беженцы близко. Это те, чьи дома в том числе разбурили польские солдаты. Почти 2 000 поляков участвовали в бойне на Ближнем Востоке. Теперь через вашу территорию просто хотят пройти те же 2 000 беженцев.