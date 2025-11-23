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Масштабные учения НАТО стартовали в Средиземном море

23 ноября 2025 07:35
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В Средиземном море стартовали учения «Удар Нептуна». 10 стран Альянса, включая США, Великобританию и Польшу таким образом пытаются освоить бюджеты, выделенные на «оборону», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабные учения НАТО стартовали в Средиземном море-2

В центре маневров – британский авианосец, который вмещает 26 истребителей F-35. Так, сжигая деньги налогоплательщиков на топливо для самых дорогих боевых самолетов в мире, НАТО якобы отрабатывает ответ на атаку беспилотников. Цель учений – защита критически важных морских дорог. Однако что угрожает путям, по которым идет 30 % мировых поставок нефти – пока неизвестно.

# НАТО

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