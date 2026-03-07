DPA: Меркель призвала Брюссель к большей независимости от Вашингтона и к дипломатии с Москвой.
По словам экс-канцлера, она выступила с инициативой прямого диалога с Владимиром Путиным, ибо Минские соглашения утрачивали свою актуальность. Но данная инициатива не встретила одобрения из-за разногласий внутри Евросоюза.
По словам экс-канцлера, она предложила прямой диалог с лидером РФ Владимиром Путиным, поскольку Минские соглашения теряли актуальность, но идея не получила поддержки из-за разногласий внутри Европейского союза.
Политической кульминацией недели стали переговоры Путина и Трампа. Кажется, лед тронулся. Символично, что 10 лет назад именно в это время в Беларуси также обсуждали украинский конфликт. Во Дворце Независимости прошел саммит «нормандской четверки».
По ее словам, решения главы США Байдена о поставках оружия направлены на поддержку Украины и помогут избежать победы РФ, но требуют осторожности.
Песков: Путин принимал Меркель в России радушно, но она не была так открыта к диалогу.
Меркель считает, что эта задача стала даже сложнее, чем было ранее.
Экс-канцлер Германии Меркель считает, что надо создать в НАТО систему по сдерживанию Москвы.
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