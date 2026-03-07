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Новости по тегу #Ангела Меркель

Меркель призвала ЕС к дипломатии в украинском вопросе
07 марта 2026 11:13

Меркель призвала ЕС к дипломатии в украинском вопросе

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в способствовании началу СВО
06 октября 2025 12:29

Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в способствовании началу СВО

Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО
06 октября 2025 08:56

Меркель назвала Польшу и страны Прибалтики косвенными виновниками СВО

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?
16 февраля 2025 16:59

Вспоминаем переговоры «нормандской четвёрки» в Минске! На чём настаивал Лукашенко и что скрывала Меркель?

Меркель призвала не допустить победы РФ в конфликте с Украиной
06 февраля 2025 12:32

Меркель призвала не допустить победы РФ в конфликте с Украиной

Песков о мемуарах Меркель: она не была так открыта к диалогу, как Путин
01 декабря 2024 11:25

Песков о мемуарах Меркель: она не была так открыта к диалогу, как Путин

Ангела Меркель призвала создать в НАТО систему для сдерживания РФ
27 ноября 2024 10:20

Ангела Меркель призвала создать в НАТО систему для сдерживания РФ

Меркель призывает НАТО создать систему сдерживания РФ
27 ноября 2024 08:17

Меркель призывает НАТО создать систему сдерживания РФ

Байден снова заявил, что недавно разговаривал с покойным экс-канцлером Германии
08 февраля 2024 08:49

Байден снова заявил, что недавно разговаривал с покойным экс-канцлером Германии

Bild: в Германии призывают лишить палестинку Сахвиль гражданства за антисемитизм
14 ноября 2023 14:18

Bild: в Германии призывают лишить палестинку Сахвиль гражданства за антисемитизм

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией
29 октября 2023 20:10

«Иди в Беларусь, здесь нет для тебя места!» Истории выживших на границе с Польшей и Латвией

Барак Обама заявил о желании жителей Крыма присоединиться к России в 2014 году
23 июня 2023 09:29

Барак Обама заявил о желании жителей Крыма присоединиться к России в 2014 году