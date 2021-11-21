«Сегодня таких смертей не менее 10». В Польше прошла акция в поддержку беженцев на границе

Новости Польши. В польском городе Гайновка неравнодушные поляки вышли на акцию протеста, чтобы выразить свою поддержку беженцам и потребовать от правительства помощи для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Польши. В польском городе Гайновка неравнодушные поляки вышли на акцию протеста, чтобы выразить свою поддержку беженцам и потребовать от правительства помощи для них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Матери на границе» – так себя называют участники протеста. Они не могут спокойно смотреть на издевательства над мигрантами. Акция собрала небывалое количество участников по масштабам города. В нем 20 тысяч жителей, и, кажется, среди них не осталось равнодушных к тому, что происходит у восточных рубежей ЕС.
Адрианна Климашевска, активистка:
Мы здесь, потому что у нас больше нет сил быть пассивными по отношению к тому, что происходит в нашей стране. Мы не согласны с гибелью людей в польских лесах. Сегодня таких смертей не менее 10. И мы с этим не согласны. В лесу нет места человеку, тем более ребенку. Мы здесь, чтобы решительно противостоять этому, потому что мы хотим, чтобы в нашей стране никто не умирал и не голодал в лесу, чтобы там никого не задерживали. Мы требуем этого от нашего правительства. Мы требуем допустить в приграничную зону медиков и гуманитарные организации. Мы требуем человеческого уважения и гуманного отношения к другим людям.
Когда-то Гайновка была в составе Брестской области БССР. Там и сегодня живет немало этнических белорусов. Но в сложившейся ситуации национальный принцип не важен. Ведь от действий польских властей стонет сердце у всего мира.
Ивона, польский переводчик, участница протеста:
Мы просто хотим помочь независимо от каких-либо политических, национальных, этнических и религиозных вопросов. Это все неважно. Важно то, что сейчас, когда людям нужна помощь, они получают лишь страдания. О людях не заботятся, их просто оставляют страдать или умирать в лесу. Целые семьи разлучены.
В Польше действует чрезвычайное положение в приграничных районах. Туда не допускаются ни журналисты, ни добровольцы общественных организаций. Запрещены и любые выпады несогласных с внутренней политикой государства, которое всему миру продемонстрировало фашистский оскал.
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