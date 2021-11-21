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«У Меркель были силы, чтобы оказать давление на Венгрию и Хорватию». Сможет ли Германия всё-таки принять беженцев?

21 ноября 2021 19:00
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Новости Беларуси. Но несмотря на действительно сложную ситуацию и усилия нашей страны по разрешению кризиса, еврокомиссары похоже ведут свою игру, а жизнь и здоровье людей, застрявших на границе, в расчет не берут, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.  

А как по-другому воспринимать политический буллинг Ангелы Меркель, который обрушился на нее после разговора с Александром Лукашенко, бесконечные жужжания на тему выборов и статуса нашего Президента, или турне польского премьера по ЕС, чтобы обсудить угрозу из Беларуси. Интересно, а господин Моравецкий заедет на белорусско-польскую границу или его не пустят? Там же зона ЧП. А вдруг еще и штраф дадут, как журналистам RT FRANS.

«У Меркель были силы, чтобы оказать давление на Венгрию и Хорватию». Сможет ли Германия всё-таки принять беженцев?-1

Душан Пророкович, политолог (Сербия):
В Сербии 7 лет назад также было заключено соглашение с Германией, соглашение между президентом Вучичем и Меркель, но это соглашение осталось неприменимо до тех пор, пока Венгрия и Хорватия не согласились с ним. В то же время у Меркель были силы, чтобы оказать давление на Венгрию и Хорватию. Есть ли у нее сегодня силы, чтобы оказать давление на Польшу и Литву – это большой вопрос.

Сколько стоит содержание беженцев в Беларуси? Посчитали с экспертом (читать далее).

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Душан Пророкович # Ангела Меркель # Александр Лукашенко # Матеуш Моравецкий # Александр Вучич # Фотофакт

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