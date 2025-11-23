Во Вьетнаме из-за наводнений и оползней погибли 90 человек

Во Вьетнаме растет число жертв мощного наводнения. В списке погибших уже 90 человек. Еще около 10 – числятся пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центральном регионе страны почти месяц не прекращаются дожди. Стихией разрушены и повреждены более 200 тысяч строений. Также подтоплены 24 участка национальных автомагистралей. Нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Наводнения привели к крупному экономическому ущербу – пострадали сельхозугодья. По подсчетам властей, убытки превышают 350 миллионов долларов.