Люди получили сильные ожоги. В Беларуси провели экспертизу и выяснили, какие вещества были в водомётах поляков

Новости Беларуси. Пока в параллельной польской реальности выдумывают очередные небылицы о «злостном диктаторском режиме», который мучает беженцев гуманитаркой, наши специалисты занимаются делами практическими: собирают, изучают и квалифицируют доказательства преступление режима Дуды. Уже опрошено 50 человек и это лишь по одному эпизоду бойни на погранпереходе 16 ноября. Показания опрошенных звучат схоже и позволяют сделать вывод: безоружные люди подверглись настоящей экзекуции. В классических традициях фашизма: газ, обливания ледяной водой на морозе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чем травили гостеприимные поляки прошенных в Европу гостей – в материале Алены Сыровой.

Эти кадры сняты 18 ноября камерой наблюдения в пункте пропуска «Брузги». Картина очень непривычная, особенно для тех, кто пересекал рубеж здесь, правда? И дело не только в колючей проволоке и водометах, которыми себя огородила Польша. Бросаются в глаза посторонние предметы, которые так и остались лежать на земле с момента драматических событий на белорусско-польской границе. Фрагменты боеприпасов, объекты, впитавшие распыленный газ и жидкость. Все это вещественные доказательства «европейского гостеприимства по-польски».

В минувший вторник, 16 ноября, весь мир увидел, как встречают в Польше тех, кто пришел за помощью. Для адекватных людей водометы в околонулевую температуру, поливающие всех и вся на территории сопредельного государства – само по себе явный беспредел, требующий правовой оценки. И можно не сомневаться, ее белорусская сторона даст. «Виновные подлежат привлечению к уголовной ответственности». Заявление генпрокурора Беларуси о защите беженцев – подробнее здесь.

Для польских силовиков и их руководителей, указывающих цели, по которым нужно бить, бесчеловечное отношение, несоразмерная агрессия, похоже, нормальная ситуация. Зная, что перед ними изможденные люди, женщины, дети. Они не только хладнокровно остужали попытки отчаявшихся прорваться в лучшую жизнь, но и решились на химическую атаку.

Николай Сасункевич, заместитель начальника Главного управления специальных экспертиз центрального аппарата ГКСЭ:

Обнаружено вещество, представляющее собой вытяжку алкалоидов стручкового перца. Данное вещество применятся для снаряжения спецсредств, находящихся на вооружении армии и полиции. А именно – газовых гранат, патронов для газового оружия, различного рода аэрозольных устройств, в том числе водометов. При попадании на кожу, слизистые оболочки и в дыхательные пути вещество вызывает сильное жжение, выраженные болевые ощущения, спазм глазных мышц и слезотечение, а также кашель. В больших концентрациях вызывает ожоги слизистой глаз и кожи.

Глаза тех, кто это видел в живую, заполонили слезы и вовсе не от обиды. А от боли. Мигранты, журналисты, операторы вне зависимости от редакционной принадлежности закрывали глаза руками, от жжения слизистых падали на землю, оказавшись под душем из польских водометов. Те, кто внимательно следил за ситуацией в режиме онлайн, могли заметить, что атаковали людей из нескольких водометов жидкостью разных цветов. Попадая на траву, она оставляла после себя выжженную землю. Что уж говорить о людях. Десятки пострадавших. Страшно представить, что было бы, не окажись рядом чистой воды и медиков.

Алексей Сорокин, начальник Главного управления судебно-медицинских экспертиз центрального аппарата ГКСЭ:

В Государственном комитете судебных экспертиз проведено более 30 судебно-медицинских экспертиз в отношении лиц, в том числе четырех женщин и одного ребенка 2007 года рождения, обратившихся за медицинской помощью из-за причинения им телесных повреждений 16 ноября на участке белорусско-польской границы в районе пункта пропуска «Брузги» на территории Беларуси. Все подэкспертные предъявили жалобы на выраженную резь в глазах, першение и боль в горле. Кроме того, у некоторых лиц обнаружены повреждения кожных покровов.

После химической атаки поляков на людей в погранпереходе «Брузги» всю ночь работали белорусские следователи. Теперь это не просто догадки или эмоциональные заявления пострадавших, а научно доказанный факт. В адрес просящих приюта людей, бежавших их своих разрушенных стран в цивилизованную Европу, молящих о помощи и готовых отказаться от еды, воды, тепла – лишь бы их пустили, в адрес журналистов показывающих происходящее и выполняющих свою работу, польские силовики осознанно устроили химическую атаку.

Пробы грунта, смывы, образцы растительности с наслоением окрашенных веществ – все отправили на исследование и судмедэкспертам, и в Национальную академию наук. Именно там есть все необходимое профессиональное оборудование, позволившее определить состав химикатов, которыми поляки поливали людей.

Алексей Янцевич, заместитель директора по научной работе Института биоорганической химии НАН Беларуси:

В составе проб обнаруживается более 37 веществ промышленного происхождения. Действующие вещества – это капсаицин и дигидрокапсаицин. Компоненты, которые используются в спецсредствах, в слезоточивом газе, в газовом оружии. Дельтаметрин – это нейротоксичный инсектицид. Обычно его используют, чтобы уничтожать насекомых.

Еще раз: средство для травли насекомых поляки использовали против людей, женщин, детей. Прекрасно понимая, что могут причинить вред здоровью. И речь не только о восполнении легких от холодной воды, не об ушибах, которые легко получить, поскальзываясь на асфальте под струями из водомета, а об ожоге слизистой глаз, дыхательных путей, потере зрения в конце концов. Это преступление. И виновные должны понести за это наказание, где бы они ни прятались и какие бы должности ни занимали. Генеральная прокуратура нашей страны возбудила уголовное дело.