Польский эксперт: если Варшава не пойдёт на переговоры и гнилые компромиссы, почти автоматически станет лидером региона

Новости Беларуси. Польша продолжает удивлять новыми заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучены планы – в первом полугодии 2022-го достроить забор на границе с Беларусью. Детали не разглашаются, не подписаны контракты с исполнителями стройки.

Что еще сказали заместитель главы МВД и заместитель министра иностранных дел Польши, читайте здесь.

В это время польский эксперт по безопасности заявляет о скором превосходстве Варшавы в Европе.