Польский эксперт: если Варшава не пойдёт на переговоры и гнилые компромиссы, почти автоматически станет лидером региона

Новости Беларуси. Польша продолжает удивлять новыми заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучены планы – в первом полугодии 2022-го достроить забор на границе с Беларусью. Детали не разглашаются, не подписаны контракты с исполнителями стройки.
Что еще сказали заместитель главы МВД и заместитель министра иностранных дел Польши, читайте здесь.
В это время польский эксперт по безопасности заявляет о скором превосходстве Варшавы в Европе.
Рафал Бжеский, эксперт по безопасности:
Если Варшава победит в этой битве, то есть Александру Лукашенко придется уступить, а мы не сдадимся, не пойдем на переговоры и не согласимся на гнилые компромиссы, она практически автоматически станет лидером региона. Более того, наши «Объединенные правые силы» смогут или возглавить европейский консерватизм, или запустить процесс его обновления, а это совсем не по душе Брюсселю, Берлину, Парижу и Москве.
От своих соседей недалеко ушла и Литва. Что сейчас происходит на литовско-белорусской границе, рассказываем здесь.