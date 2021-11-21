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Польский эксперт: если Варшава не пойдёт на переговоры и гнилые компромиссы, почти автоматически станет лидером региона

21 ноября 2021 13:54
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Новости Беларуси. Польша продолжает удивлять новыми заявлениями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Озвучены планы – в первом полугодии 2022-го достроить забор на границе с Беларусью. Детали не разглашаются, не подписаны контракты с исполнителями стройки.   

Что еще сказали заместитель главы МВД и заместитель министра иностранных дел Польши, читайте здесь.  

В это время польский эксперт по безопасности заявляет о скором превосходстве Варшавы в Европе.  

Польский эксперт: если Варшава не пойдёт на переговоры и гнилые компромиссы, почти автоматически станет лидером региона-1

Рафал Бжеский, эксперт по безопасности:  
Если Варшава победит в этой битве, то есть Александру Лукашенко придется уступить, а мы не сдадимся, не пойдем на переговоры и не согласимся на гнилые компромиссы, она практически автоматически станет лидером региона. Более того, наши «Объединенные правые силы» смогут или возглавить европейский консерватизм, или запустить процесс его обновления, а это совсем не по душе Брюсселю, Берлину, Парижу и Москве.  

От своих соседей недалеко ушла и Литва. Что сейчас происходит на литовско-белорусской границе, рассказываем здесь.  

# Международная политика # Рафал Бжеский # Фотофакт

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