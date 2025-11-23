Ожидаем многого! Васильев о предстоящем Всебелорусском народном собрании

Страна готовится к одному из важнейших политических событий года. Меньше месяца остается до второго заседания VII Всебелорусского народного собрания. Историческое значение этого уникального коллективного органа народовластия сложно переоценить. Сейчас у Всебелорусского народного собрания конституционный статус. Это авторитетная и демократичная площадка для принятия коллективных, выверенных и по-настоящему народных решений в развитии страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В работе ВНС примут участие около 1200 человек. Это представители всех регионов и сфер жизни общества: госслужащие, руководители предприятий, представители общественных объединений, деятели науки, культуры, образования и здравоохранения. Делегатам предстоит принять пятилетнюю программу социально-экономического развития страны, тем самым определив дальнейший путь суверенного государства.

Алексей Васильев, заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Это новый институт, очень достаточно серьезный институт. Ожидаем многого, во-первых, глобальный документ будет обсуждаться и, я надеюсь, будет принят. Это программа соцэкономразвития на пятилетку. Я, как член Совета Республики, в свое время также вносил предложения. И с удовлетворением хочу отметить, что отдельные из них в том или ином виде нашли свое отражение в этой программе. Поэтому я все-таки надеюсь, что этот документ будет поддержан, будет принят, и страна будет двигаться в том направлении, в котором обозначена в этом документе.

Одно из предложений было – это наиболее эффективно использовать финансовые инструменты, такие как реализация акций и привлечение инвестиций за счет этого. Первоначально в программе не был четко определен вот этот элемент. В последнем варианте, который мы сейчас изучаем, вот эта норма нашла свое отражение.