Беженец о действиях польских силовиков: «Мои двое детей чуть не умерли. Если бы не белорусские врачи, то они бы умерли»

Новости Беларуси. 11-е сутки противостояния бесчеловечности. У колючего забора Польши остаются еще около 500 беженцев, среди них и дети, которые продолжают верить в гуманность Европы и не намерены покидать территорию стихийного лагеря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В надежде попасть в Германию они будут стоять до конца.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Сегодняшний день на белорусско-польской границе явно будет богат на инфоповоды. С самого утра беженцы, которые находились у линии границы, у пункта пропуска «Брузги», начали собирать свои вещи, складывать палатки, спальники и небольшими группами передвигаться в сторону логистического центра. Напомню, здесь для них были созданы все комфортные условия, здесь их уже готовятся принимать. Чтобы не создавать давки в самом центре, было принято решение раздавать теплые одеяла, подушки, теплую одежду на подходе к центру.

Напомню, здесь работают белорусские следователи, они опрашивают в принципе всех беженцев на предмет того, кто из них пострадал после воздействия химического оружия поляков. Тогда же вместе с беженцами пострадали и журналисты. Возбуждено уголовное дело. Белорусская сторона напоминает, что факты силового воздействия поляков и применение спецсредств на территории нашей страны не останутся безнаказанными.

Накануне в лагерь прибыли волонтеры-переводчики, они будут помогать налаживать коммуникации с беженцами, потому что многие из них разговаривают на английском языке, некоторые, но очень маленький процент, знают русский. Большинство же все-таки разговаривают на своем родном курдском. Чтобы в том числе помочь следователям в их работе и наладить контакт с беженцами, узнать, что им еще нужно, и приехали эти переводчики. К слову, эти люди помогают узнать подробности встречи с польскими водометами, газом, химией. Что говорят эти люди? Услышим перевод с курдского.

– Кто-то попал под этот яд польский?

– Конечно.

– А здесь есть?

– Конечно, их море. Позвать их?

– Ну, кого-нибудь, может быть, кто-нибудь один.

– Каждый второй.

– Я еще хочу сказать, что много детей страдали от этого фашизма со стороны польской власти. Там женщины, дети, они в логистическом центре. Товарищ говорит: «Мои двое детей чуть не умерли. Если бы не белорусские врачи, то они бы умерли». Им промывали глазки, воздух дали, дыхательные органы… Вот, пожалуйста. И многие их друзья, их семьи находятся в больнице скорой помощи.