Любовь к природе заложена в ДНК белорусов! Сергей Масляк рассказал, почему Беларусь может гордиться экологией

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк. Сергей Масляк рассказал, кто ему привил любовь к природе Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы родились в Минске. Я также знаю, что у вас первая профессия – помощник лесничего. Сейчас вы переехали в деревню. Вот скажите, кто вам привил эту любовь к природе?

Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:

Так сложилось, что, к сожалению, я рос без отца. Маме надо было зарабатывать, чтобы нас прокормить. Было сложное время, 80-е, я так говорю, что сложное время, непростое время, но сильные люди. Я думаю, вы тоже проходили через определенные этапы в жизни, понимаете, о чем я говорю. Когда ничего не было, чтобы чего-то добиться, надо было прилагать очень много усилий. И так сложилось, что мама достаточно часто оставляла меня у бабушки в деревне. Это Бобруйский район, деревня Редкий Рог. Фактически все каникулы юности я проводил там. Где-то помогал бабушке на огороде, потому что единственный был на тот момент мужчина. Потом у меня появился брат уже родной, Стас. Мне кажется, любовь к природе заложена в ДНК каждого белоруса.

«Профессия инженера лесного хозяйства и работа в лесу не может надоесть» Сергей Масляк:

Профессия инженера лесного хозяйства и работа в лесу не может надоесть. Мне так кажется. Вопрос на тот момент, 2002 год, я так или иначе был направлен по распределению, отработал в течение двух лет помощником лесничего Волмянского лесничества Минского лесхоза. Чудесное время, не знаю, я с каким-то особым трепетом его вспоминаю. Александр Осенко:

Вы говорите с какой-то такой ностальгией. Сергей Масляк:

Да. Знаете, не было мобильных телефонов, они только начинали стремительно врываться в нашу жизнь. Свобода от этих гаджетов, наверное, где-то тогда являлась определяющей. То есть ты пришел, у лесничего получил задание свое, по сути, помощник лесничего – это его правая рука, это связующее звено между мастерским составом, лесниками. Следующее место работы было связано тоже с лесным хозяйством. Это «Белгипролес», проектно-изыскательская партия, в которой я трудился. Следующий этап тоже был, наверное, в какой-то мере определяющим. Я пришел на работу ведущим специалистом отдела городского хозяйства администрации Заводского района. Александр Осенко:

В свой родной район, где вы родились.

Сергей Масляк:

У меня по жизни, правильно заметили, что особое отношение к району, для меня он является каким-то живым организмом. Почему Заводской район Минска – любимый? Сергей Масляк:

Все детство, юность, мои дети родились все в районе, в пятом роддоме. Моя работа связана фактически на всех этапах была с районом. Александр Осенко:

Да, вы им еще руководили. Сергей Масляк:

Пять лет, 21 день. Я живу в Заводском районе. Понятно, я переехал, но все равно квартира в обычном 19-этажном доме многоквартирном, она находится в Заводском районе, от администрации Заводского района пешком 20 минут. А чем он особенный? Он особенный людьми.

Александр Осенко:

А что вы вкладываете в это понятие «настоящие люди»? Сергей Масляк:

Это простота. Простота в общении. Стремление достичь результата, держать слово. Александр Осенко:

Заводской район непростой район был в 80-е и 90-е годы. Сергей Масляк:

Вы тоже знаете, да? Многие белорусы в то время росли на улице, улица их воспитывала. В этом тоже есть определенные плюсы воспитания. Александр Осенко:

Держать слово – это улица воспитала? Сергей Масляк:

Наверное, да. На каком месте Беларусь в рейтинге стран по показателям экологической эффективности? Александр Осенко:

Существует ли какой-нибудь международный рейтинг стран по показателям экологической эффективности? И какое место занимает Беларусь в этом рейтинге?