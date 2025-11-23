Любовь к природе заложена в ДНК белорусов! Сергей Масляк рассказал, почему Беларусь может гордиться экологией
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Сергей Масляк.
Сергей Масляк рассказал, кто ему привил любовь к природе
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы родились в Минске. Я также знаю, что у вас первая профессия – помощник лесничего. Сейчас вы переехали в деревню. Вот скажите, кто вам привил эту любовь к природе?
Сергей Масляк, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь:
Так сложилось, что, к сожалению, я рос без отца. Маме надо было зарабатывать, чтобы нас прокормить. Было сложное время, 80-е, я так говорю, что сложное время, непростое время, но сильные люди. Я думаю, вы тоже проходили через определенные этапы в жизни, понимаете, о чем я говорю. Когда ничего не было, чтобы чего-то добиться, надо было прилагать очень много усилий. И так сложилось, что мама достаточно часто оставляла меня у бабушки в деревне. Это Бобруйский район, деревня Редкий Рог. Фактически все каникулы юности я проводил там. Где-то помогал бабушке на огороде, потому что единственный был на тот момент мужчина. Потом у меня появился брат уже родной, Стас. Мне кажется, любовь к природе заложена в ДНК каждого белоруса.
«Профессия инженера лесного хозяйства и работа в лесу не может надоесть»
Сергей Масляк:
Профессия инженера лесного хозяйства и работа в лесу не может надоесть. Мне так кажется. Вопрос на тот момент, 2002 год, я так или иначе был направлен по распределению, отработал в течение двух лет помощником лесничего Волмянского лесничества Минского лесхоза. Чудесное время, не знаю, я с каким-то особым трепетом его вспоминаю.
Александр Осенко:
Вы говорите с какой-то такой ностальгией.
Сергей Масляк:
Да. Знаете, не было мобильных телефонов, они только начинали стремительно врываться в нашу жизнь. Свобода от этих гаджетов, наверное, где-то тогда являлась определяющей. То есть ты пришел, у лесничего получил задание свое, по сути, помощник лесничего – это его правая рука, это связующее звено между мастерским составом, лесниками. Следующее место работы было связано тоже с лесным хозяйством. Это «Белгипролес», проектно-изыскательская партия, в которой я трудился.
Следующий этап тоже был, наверное, в какой-то мере определяющим. Я пришел на работу ведущим специалистом отдела городского хозяйства администрации Заводского района.
Александр Осенко:
В свой родной район, где вы родились.
Сергей Масляк:
У меня по жизни, правильно заметили, что особое отношение к району, для меня он является каким-то живым организмом.
Почему Заводской район Минска – любимый?
Сергей Масляк:
Все детство, юность, мои дети родились все в районе, в пятом роддоме. Моя работа связана фактически на всех этапах была с районом.
Александр Осенко:
Да, вы им еще руководили.
Сергей Масляк:
Пять лет, 21 день. Я живу в Заводском районе. Понятно, я переехал, но все равно квартира в обычном 19-этажном доме многоквартирном, она находится в Заводском районе, от администрации Заводского района пешком 20 минут. А чем он особенный? Он особенный людьми.
Александр Осенко:
А что вы вкладываете в это понятие «настоящие люди»?
Сергей Масляк:
Это простота. Простота в общении. Стремление достичь результата, держать слово.
Александр Осенко:
Заводской район непростой район был в 80-е и 90-е годы.
Сергей Масляк:
Вы тоже знаете, да? Многие белорусы в то время росли на улице, улица их воспитывала. В этом тоже есть определенные плюсы воспитания.
Александр Осенко:
Держать слово – это улица воспитала?
Сергей Масляк:
Наверное, да.
На каком месте Беларусь в рейтинге стран по показателям экологической эффективности?
Александр Осенко:
Существует ли какой-нибудь международный рейтинг стран по показателям экологической эффективности? И какое место занимает Беларусь в этом рейтинге?
Сергей Масляк:
Вы правильно сказали, он как раз таки так и называется. Мы среди 180 стран занимаем 32 место. Причем опережая наших соседей, некоторых существенно. Тоже один из показателей того, как сегодня государство относится к окружающей среде. А это все, это вода, это воздух, это недра, это ландшафтное биологическое разнообразие и так далее.
Александр Осенко:
Очень знаковое событие было в прошлом году, это когда весь Минск перевели на воду из артезианских источников.
Какие новации в сфере обращения со вторичными бытовыми отходами?
Александр Осенко:
Как обращение со вторичными бытовыми отходами? Что в этой сфере у нас? Какие новации, какие успехи?
Сергей Масляк:
После моего доклада главе государства по этому вопросу, сегодня именно Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды является основным республиканским органом госуправления, которое координирует и будет координировать эту работу, вне зависимости от того: это твердые коммунальные отходы или это отходы производства.
В развитие поручений, данных нашим лидером на совещании, нами подготовлена и утверждена постановлением правительства соответствующая стратегия обращения с отходами, основной глобальной целью которой является достижение уровня использования отхода к 2040 году не менее 90%.
Рецепт жизни от настоящего белоруса
Сергей Масляк:
Этот рецепт сложно сформулировать, потому что с каждым годом добавляются какие-то ингредиенты. Но вместе с тем этот рецепт достаточно простой, он, наверное, будет понятен большинству белорусов. Это честность, открытость, это порядочность, это взаимовыручка и гордость за ту страну, в которой ты живешь, и за то дело, которое ты делаешь.
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